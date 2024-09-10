Українські військовослужбовці провели складну операцію з "конфіскації" у росіян танка 2023 року випуску.

Бійці 68 ОЕБр (окремої єгерської бригади) захопили російський танк Т-90 "Прорив", вартість якого становить півтора мільйона доларів. Воїни ЗСУ заявляють, що всередині ще відчувається запах фарби, що говорить про те, що техніка тільки-тільки почала використовуватися в бою, пише "РБК-Україна".

Зараз 68 ОЄБр знаходиться на Покровському напрямку, де ворог переважає наші сили і в живій силі, і в техніці. Активно працює українська артилерія та дрони, які знищують особовий склад росіян та їхні бронемашини. Однак іноді вдається забрати "трофейну" техніку, коли ворог тікає.

Крім Т-90 "Прорив" 2023 року виготовлення, арсенал ЗСУ поповнився танками Т-90, Т-80 і БМП.

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Маса "Прориву" становить 48 тонн, вартість - близько $1,5 млн. Нова модифікація цього танка має комбінований нічний прилад бачення для водія і камеру заднього виду. На озброєнні 125-міліметрова гармата, її дальність становить до 3 кілометрів. Загалом від 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 87 танків цього типу та захопили 18 одиниць у робочому стані.

Для захоплення танка 68 ОЕБр провела дуже складну операцію через те, що росіяни кинули його на відкритій місцевості, повідомляє видання. Через це просто підійти до техніки не було можливості, окупанти одразу відкривали вогонь.

"Десь о 8 годині ранку мені зателефонував заступник командира бригади. Сказав, що техніка перебуває в сірій зоні. Один із видів техніки, саме цей танк, стоїть заведений, з працюючим двигуном, потрібен такий відчайдушний танкіст, який може зайти туди пішки, стрибнути в танк і спробувати на ньому виїхати", - розповів командир танкового взводу 68 ОЄБр "Фізик".

Одним із таких бійців виявився колишній піхотинець "Марін". Він разом з іншим військовослужбовцем на броньованому автомобілі о 15:00 того дня поїхали в бік "трофея", але під час висадки потрапили під обстріл росіян. Колишній піхотинець отримав контузію, але зміг вийти на зв'язок і заявити, що він готовий продовжити операцію самостійно, бо іншого бійця відкинуло вибуховою хвилею.

До десятої вечора "Марін" опинився на останній позиції української сторони.

"Він зібрався з духом і пробіг 70 метрів до танка, вскочив у нього, перевірив, чи все працює. Мотор ще був заведений, ще працював. І поїхав на ньому в розташування нашого підрозділу. Коли ми спостерігали за цим через дрони, дали вказівку всій лінії оборони, що їде наш танк, щоб його не знищили, бо танк був увесь у "Z-ках", - пригадав його побратим.

Пізніше українські військовослужбовці дізналися, що з танка не було здійснено жодного пострілу. А пробіг становив лише 500 кілометрів.

Покровський напрямок

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що інтенсивні бої на Донецькому напрямку тривають, але Росія не наблизилася до захоплення Покровська. У Пентагоні заявляють, що воїни ЗСУ продовжують чинити запеклий опір на цій ділянці фронту.

Крім того, один із військових розповів, що росіяни на Покровському напрямку штурмують "голою" піхотою без використання бронетехніки.

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