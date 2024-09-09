Заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБР зазначив, що просування ворога вдалося зупинити, хоча противник продовжує цілодобові штурми.

Ситуація на Покровському напрямку залишається доволі складною, але просування ворога вдалося зупинити. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко.

За його словами, незважаючи на щодобові втрати в особовому складі у чотири-п’ять разів вищі, ніж це було у гарячу фазу на Бахмутському напрямку, противник продовжує штурмувати виключно "голою" піхотою. При цьому у російських підрозділів помітна слабкість щодо технічного забезпечення.

"Ситуація досить складна, в першу чергу через те, що противник постійно застосовує нові підрозділи піхоти і насправді штурми відбуваються дуже багато разів на день. Тому всі наші підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, працюють нон-стоп 24/7 у дуже серйозному напруженні сил",- акцентував Тарасенко. Відео дня

Він зазначив, що лінія зіткнення на Покровському напрямку не стаціонарна, а дуже мобільна.

"Не можу сказати за всю лінію фронту, але скажу за смугу відповідальності батальйону. Насправді важко сказати, що тут є якась повноцінна лінія фронту, як це уявляються собі цивільні люди. Тут немає двоповерхових траншей і оборона дуже мобільна. Але наразі дійсно вдалося зупинити просування противника", - додав Тарасенко.

За словами військового, попри щодобові величезні втрати особового складу, виснаження сил у російських підрозділів не спостерігається.

"Противник несе колосальні втрати. Якщо говорити за наш батальйон, то у порівнянні з Бахмутським напрямком, батальйон знищує в чотири-п’ять разів більше особового складу за добу, ніж було там. Незважаючи на це, постійно бачимо хвилі ворожої піхоти, які просуваються на всіх напрямках. Тому поки важко сказати, що у противника закінчується ресурс", - підкреслив він.

Тарасенко додав, що у порівнянні з Бахмутським напрямком у ворога помітно більш слабке технічне забезпечення.

"У нього значно менше можливостей по РЕБу і суттєво менше дронів у повітрі. Тобто, насправді противник тут використовує "голу" піхоту, без бронетехніки і без нормального забезпечення РЕБом. У порівнянні з нашими можливостями у противника тут критично менше по FPV-дронам і по звичайним "мавікам", - зазначив військовий.

Ситуація на Покровському напряску - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN розповів, що Україна робить все можливе, щоб не втратити Покровськ. За його словами, Курська операція допомогла у захисті Покровська, яка позбавила супротивника можливості перекидати на посилення з інших напрямків.

За словами генерала, за останні шість днів противник біля Покровська не просунувся ні на метр, тому стратегія України працює.

Раніше головнокомандувач ЗСУ говорив про те, що російський наступ на Покровськ зупинено.

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