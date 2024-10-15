За словами гендиректора італійської компанії, війна в Україні стала переломним моментом у виробництві зброї для Заходу.

Один з найбільших виробників зброї у Європі Rheinmetall (Німеччина) та італійська компанія Leonardo створюють спільне виробництво танків. Операційний центр буде знаходитись в Ла Спеції, що на півночі Італії, де Leonardo вже має завод. Наразі партнери очікують офіційного дозволу від влади до початку 2025 року, пише taggesschau.

Зазначається, що спільне підприємство буде мати двозначний мільярдний обсяг продажів. Спочатку продажі будуть зосереджені на основі замовлень бронетехніки від армії Італії.

"Основною метою спільного підприємства є промислова розробка і подальший маркетинг нового італійського основного бойового танка (ОБТ) і нової платформи Lynx", - підкреслили у компаніях.

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У виданні додали, що нові системи буде створено на базі основного бойового танка Panther компанії Rheinmetall та бойової машини піхоти Lynx, які Leonardo буде доповнювати своїми технологіями. Також планують створити зенітну, розвідувальну та протитанкову версії цієї машини.

"Обидва партнери також розраховують на широкі можливості збуту спільної продукції на міжнародних ринках. Перше замовлення для спільного підприємства має бути розміщене або наприкінці року, або в першому кварталі 2025 року. Ми говоримо про 20-25 мільярдів євро", - наголошував у серпні генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, дві компанії будуть розробляти новий важковаговик у європейському танкобудуванні.

"Це значний крок до створення європейської оборонної системи", - прокоментував генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані.

Він додав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало переломним моментом для збройових компаній Заходу, таких як Rheinmetall. Чінголані також вважає, що розвиток цієї сфери потрібний для зміцнення Бундесверу, військ НАТО та України.

Військова допомога союзників для України - останні новини

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна виділить мільярдні пакети допомоги на підтримку оборонних зусиль України. До цього пакету увійдуть засоби протиповітряної оборони Iris-T, Skynex, зенітні установки Gepard, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси.

Також повідомлялось, що Франція передасть Україні до 20 літаків Mirage 2000 у 2025 році. Зараз ці літаки проходять модернізацію, аби відповідати стандартам Повітряно-космічних сил Франції.

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