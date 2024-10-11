Володимир Путін критично оцінює передачу бойових літаків Україні від європейських країн, що перешкоджає його планам у війні проти України.

У вівторок, 8 жовтня 2024 року, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню офіційно заявив, що на початку наступного року Франція передасть Україні винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Наразі ці літаки проходять модернізацію, щоб відповідати стандартам Повітряно-космічних сил Франції. Кількість літаків, які будуть передані, поки що не уточнюється, пише Avionslegendaires.

Це оголошення Лекорню зробив під час урочистостей на авіабазі Сен-Дізьє 113, присвячених 60-й річниці першої ядерної місії Стратегічних повітряних сил. Новина про постачання бойових літаків Україні, без сумніву, викликала негативну реакцію в Кремлі. Володимир Путін критично оцінює передачу бойових літаків Україні від європейських країн, що перешкоджає його планам у війні проти України.

Згідно з різними джерелами, Франція передасть від 12 до 20 винищувачів Mirage 2000-5F у 2025 році. Лекорню повідомив, що перші поставки плануються в першому кварталі наступного року, з січня по березень. До цього часу французькі фахівці проведуть підготовку українських пілотів і технічного персоналу. Чи будуть серед переданих літаків двомісні Mirage 2000B, поки що не відомо. Проте можна сказати, що Mirage 2000-5F стане багатоцільовим бойовим літаком для Повітряних Сил України, а літаки будуть перефарбовані в українські кольори. Однією з головних модифікацій стане можливість використання крилатих ракет SCALP-EG, які вже є на озброєнні в Україні.

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Наступного року Україна отримає важливу нову зброю для боротьби з російськими загарбниками. Це позитивна новина для України і свідчить про міцні дипломатичні відносини між Києвом і Парижем.

Mirage 2000 для України - останні новини

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що найцікавіше у літаках Mirage 2000 є його бойове навантаження. Він підкреслив, що не менш цікава й номенклатура застосовуваних бомб: GBU-12, 16, 24, 49, які є високоточними з дальністю польоту від 15 до 20 км і трохи більше, залежно від типу.

Водночас експерт авіаційний Костянтин Криволап наголошував, що літаки Mirage 2000 не стануть серйозним проривом для зміни ситуації на фронті. Однак він вважає, що ці винищувачі зможуть замінити в Україні Су-24 і покращити їхні функції.

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