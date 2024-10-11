Німеччина разом з країнами-партнерами до кінця цього року має намір надати безпекову допомогу для України на 1,4 млрд євро, а у наступному році - на 4 млрд євро.

Німеччина виділить мільярдні пакети допомоги на підтримку оборонних зусиль України. Про це повідомив канцлер Олаф Шольц на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським перед початком їхніх переговорів.

"До кінця року, ми за підтримки наших партнерів з Бельгії, Данії і Норвегії доставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 мільярди євро", - наголосив Шольц.

Зокрема, у цей пакет увійдуть засоби протиповітряної оборони Iris-T, Skynex, зенітні установки Gepard, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси.

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"І в наступному році ми продовжимо військову підтримку України - 4 млрд євро ми вже включили в наш бюджет. Це є пряма двостороння військова допомога", - повідомив Шольц.

Також канцлер Німеччини повідомив, що країни "Великої сімки" додатково цього року надають Україні кредит обсягом 50 млрд євро відповідно до рішення саміту G7 в Апульї.

Окрім того, як відзначив Шольц, до України вже доставлено від Німеччини новий всеохопний військовий пакет допомоги на суму 600 мільйонів євро. Ця підтримка включає п'яту систему протиповітряної оборони Iris-T SLM, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси і дрони.

Щольц відзначив, що надання військової допомоги Україні продовжується і центральним елементом залишаються системи ППО.

"Нещодавно ми додатково виділили 170 мільйонів євро, щоб швидко усунути найгірші поломки і відновити тепло і енергопостачання", - додав Шольц.

Канцлер запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку.

"Це чіткий сигнал Путіну: гра на час нічого не дасть! Ми і надалі будемо підтримувати Україну", - наголосив Шольц.

Також канцлер Німеччини запевнив, що "ця рішучість і тверда позиція є фундаментом, на якому ми разом спільно шукатимемо усіх можливостей для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні".

Шольц виступає за другий саміт миру

Шольц відзначив, що підтримує проведення другого Саміту миру і що Росія має бути запрошена на цей саміт.

"Ми одностайні у тому, що після першої конференції у Бюрґенштоку у червні має бути наступна конференція... І Росія також має взяти у ній участь", - наголосив Шольц.

На його переконання, реалізація миру може відбутися лише на основі міжнародного гуманітарного права. "І це вимагатиме від нас надзусиль для того, щоби досягти для України справедливого і тривалого миру. Це є ниткою у нашій спільній діяльності. Ми не маємо права приймати диктат "миру" з боку Росії", - сказав Шольц.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз якраз знайомить ключових партнерів зі стратегію наближення миру для України.

"Це план абсолютно чітких кроків. Реалістичних, на нашу думку, кроків, які можуть підштовхнути всю ситуацію до справжнього миру. Україна більше всіх на світі хоче саме справедливого та якнайшвидшого завершення цієї війни. Війна руйнує нашу країну, забирає життя наших людей і саме українці завжди робили усе, щоби ця війна не прийшла на нашу землю", - сказав Зеленський.

Президент України вдячній Німеччині за допомогу, і зокрема за надання засобів ППО.

"Для нас дуже важливо, щоби і наступного року допомога не зменшилася", - наголосив Зеленський.

Також глава держави дякує Німеччині за підтримки Формули миру. Разом з тим Зеленський звернув увагу, що Росія ухиляється від чесної дипломатії, а саме від того, щоби завершити війну справедливо та на основі Статуту ООН.

"Сьогодні я представлю Олафу план, як на нашу думку, нам примусити Росію до миру, тобто, як завершити цю війну. Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році, і гарантувати не повторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку у війні. Тобто, цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоби саме посилити позицію України заради наближення до миру", - сказав Зеленський.

Він сказав, що це можна зробити у взаємодії з усіма партнерами і розраховує на підтримку Німеччини.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, західні ЗМІ стверджують, що Україна начебто стала більш відкритою до ідеї мирного врегулювання за "німецькою моделлю": коли країна відмовляється від спроб військовим шляхом повернути окуповані росіянами території і погоджується на перемирря в обмін на негайний вступ до НАТО. При цьому про визнання де-юре російського суверенітету над окупованими землями не йдеться.

Однак в Офісі президента публічно спростовують, що Київ готовий відмовитися де-факто від окупованих територій в обмін на гарантії безпеки. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголошує, що Україні потрібно більше зброї, аби досягнути справедливого миру.

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