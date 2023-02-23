Танки можуть прибути до України упродовж місяця.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже підготувала до відправки в Україну обіцяні танки Leopard 2. Він додав, що зараз у Польщі українські військові навчаються роботі з цією технікою.

"Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, триває цикл навчання", – додав він в інтервʼю CNN.

За словами Дуди, військові ЗСУ, які зараз проходять підготовку в Польщі, протягом одного місяця будуть готові повернутися до України разом із танками.

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Водночас він наголосив, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запчастин для німецьких танків. І така проблема є не лише в його країні.

"Це не лише у нас – ці проблеми є досить поширеними. Інші країни теж мають проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є", – пояснив лідер Польщі.

Військова допомога Україні від Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що його країна готова надати Україні винищувачі МіГ-29. Він відзначив чітку позицію Варшави, яка передбачає участь у ширшій коаліції.

Моравецький також анонсував створення хабу з ремонту та модернізації німецьких танків Leopard 2 для подальших поставок бойових машин Україні.

Крім того, заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що його країна в рамках місії ЄС EUMAM планує щомісяця проводити військову підготовку двох батальйонів Збройних сил України.

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