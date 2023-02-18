Чиновник заявив, що вже сьогодні має намір зустрітися з керівництвом німецького концерну з виробництва зброї Rheinmetall, щоб обговорити деталі проекту.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував створення хабу з ремонту та модернізації німецьких танків Leopard 2 для подальших поставок бойових машин Україні.

Перші подробиці щодо будівництва відповідного ремонтного центру чиновник обговорив з канцлером ФРН Олафом Шольцем, пише видання РАР. Також він анонсував, що вже сьогодні планує провести зустріч з керівництвом німецького концерну з виробництва зброї Rheinmetall.

"Сьогодні я зустрінуся з керівництвом Rheinmetall, щоб продовжити ці переговори. Ми хочемо не тільки модернізувати танки Leopard, які є у нас на складі, але і ті, які будуть повертатися з України. Ми хочемо мати можливість ремонтувати і модернізувати танки", - сказав Моравецький.

Як зазначив прем'єр-міністр Польщі, раніше Варшава вже активізувала свої виробничі потужності для випуску додаткових боєприпасів для України. Тепер прийшла черга допомогти Україні в передачі відремонтованих танків, зазначив він.

Ініціатива Польщі відремонтувати танки Leoprd 2

Зазначимо, що раніше уряд Польщі заявив про намір відремонтувати бойові машини Leoprd 2 для передачі Україні. Офіційно ремонтом Leopard 2а4 займається польський механічний завод "Бумар-Лабенди".

Напередодні глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив про проблеми з ремонтом Leoprd 2 через дефіцит відповідних запчастин. Він закликав Берлін до співпраці й заявив, що польська сторона вже веде переговори про постачання деталей з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Також в Міноборони Польщі говорили, що Варшава вже зайнялася ремонтом танків Т-72. На цей час у країни є кошти для ремонту ще 34 бойових машин.

Як заявив президент країни Анджей Дуда, Польща має намір передати Україні 14 танків Leopard 2 і модернізовані Т-72 протягом місяця-двох.

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