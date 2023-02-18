Йдеться про широку коаліцію з країн-союзників.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що його країна готова надати Україні винищувачі Міг-29.

"Сьогодні ми можемо говорити про передачу наших Міг-29 у рамках ширшої коаліції, і ми готові до цього. Ми також надихаємо інших робити це", - цитує Моравецького RMF.

За його словами, зараз широко обговорюється тема передачі цих винищувачів Україні. Польській прем'єр відзначив чітку позицію Варшави, яка передбачає участь у ширшій коаліції.

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"Це не стосується наших найсучасніших винищувачів, яких нам поки що не вистачає", - додав Моравецький.

Політик також процитував мера Києва Віталія Кличка про те, що під час останнього ракетного обстрілу українські сили ППО збили майже 100% російських ракет. Прем'єр наголосив, що це дуже хороший результат.

"Але, звичайно, це стосується Києва та деяких частин України. Своєю чергою ми бачимо, що в районі Львова ці ракети досягають своєї цілі. Це означає, що ми повинні намагатися збалансувати перевагу Росії в повітрі, тобто допомогти Україні захиститися і в повітрі,", - підсумував Моравецький.

Винищувачі для України

Україна давно просить союзників надати їй для захисту від Росії сучасні західні винищувачі F-16. Хоча це питання обговорюється, позитивних зрушень майже немає, оскільки вони потребують досить довгого навчання. Однак бойові літаки Міг-29 такого не вимагають, адже українські пілоти активно їх використовують.

10 лютого президент України Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі офіційно попросив Словаччину про передачу винищувачів МіГ-29. Тепер Словаччина почне переговори з Єврокомісією про відшкодування цієї військової допомоги.

Згодом президент Польщі Анджея Дуди повідомив, що українські пілоти майже щодня проводять польоти на літаках МіГ-29, і Польща може передати їх значно раніше іншого озброєння.

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