Ця підготовка буде пристосована до актуальних потреб української армії.

Заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що його країна в рамках місії ЄС EUMAM планує щомісяця проводити військову підготовку двох батальйонів Збройних сил України.

"Польська пропозиція відрізняється декларацією групової підготовки. Будемо щомісяця починати навчання одночасно двох українських батальйонів. Ця підготовка буде пристосована до актуальних потреб української армії", – цитує заяву Скуркевича під час засідання комісії з національної оборони Сейму Польщі "Укрінформ".

За його словами, Польща представила найбільшу пропозицію навчання підрозділів ЗСУ. Країна задекларувала готовність провести групову підготовку, зокрема для українських саперів, а також медичні курси та базові навчання для українських військових.

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Скуркевич додав, що місія з навчання підрозділів ЗСУ не повинна обмежуватися тренуваннями. Вона також повинна пропонувати Україні комплексний пакет підготовки військ до бойових дій і включати в себе безкоштовну передачу техніки, на якій українські захисники проходять навчання.

Українські військові проходять навчання в Польщі в рамках відповідної місії ЄС. Країна виступила одним з організаторів цієї місії. Її штаб був створений на базі штабу 11-ї Любуської бронетанкової дивізії на заході Польщі.

Підготовка українських військових за кордоном

6 лютого 2023 року Генеральний штаб Збройних сил України показав, як українські військові проходять навчання у Великій Британії. Йдеться про ведення операцій в умовах населеного пункту.

Крім того, українські військові прибули до Великої Британії з метою проходження навчання на самохідних артилерійських установках AS-90.

5 лютого в Генштабі повідомили, що з 6 числа українські екіпажі почнуть навчатися експлуатації танків Leopard 2.

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