Уряд Чехії повідомляв про цей обмін наприкінці липня.

Уряд Німеччини опублікував замовлення на постачання армії Чехії 14 основних бойових танків Leopard 2A4 і броньованої ремонтно-евакуаційної машини Büffel у оборонного підрядника Rheinmetall. Про це повідомила пресслужба компанії, передає Spiegel.

Водночас Чехія надасть додаткову військову техніку для України, яка бореться з російськими окупантами.

Зазначається, що уряд Чехії повідомив про обмін наприкінці липня. Тоді міністр оборони країни Яна Черночова розповіла, що Чехія замінює "застаріле радянське обладнання на нове, сучасне".

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У виданні нагадали, що у жовтні 2022 року вже проходив кільцевий обмін з Німеччиною, в межах якого Прага також отримала Leopard і броньовані ремонтно-евакуаційні машини в обмін на передачу Україні власної техніки радянського виробництва.

"Німецький уряд використовував кільцеві обміни зі східними партнерами по НАТО, особливо на початку війни в Україні, коли він ще не був готовий сам надати Києву сучасні західні танки. Лише на початку 2023 року - майже через рік після початку війни - федеральний канцлер Олаф Шольц (СДПН) розчистив шлях для постачання бойових танків Leopard в Україну", - підкреслили у Spiegel.

Своєю чергою у компанії Rheinmetall наголосили, що ціна замовлення у межах нової оборонної угоди становить низький тризначний діапазон мільйонів. Чехія отримає перший основний бойовий танк до кінця року, а решту техніки - до кінця квітня 2025 року. Щодо броньованої ремонтно-евакуаційної машини, то країна отримає її на початку 2026 року. У компанії додали, що танки Leopard є застарілими моделями з арсеналів різних країн-користувачів.

Танки для України - останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці липня Німеччина та Данія передали Україні партію танків Leopard 1A5. Відомо, що за весь час Україна отримала від Німеччини 58 танків Leopard 1A5. Також Київ отримав 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard.

Також повідомлялось, що Іспанія оголосила про передачу пакета допомоги Україні, до якого увійшли 10 танків Leopard 2А4.

"Розпочато мультимодальне транспортування 10 бойових танків Leopard 2A4 в Україну після завершення капітального ремонту, налагодження та процесу готовності та проходження відповідних випробувань для перевірки на повну працездатність", - зазначили у Міноборони країни.

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