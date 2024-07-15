Вже цими вихідними допомога від Іспанії прибуде до Польщі.

Іспанія оголосила про початок передачі нового пакету допомоги, до якого увійшли 10 танків Leopard 2А4, екскаватори та велика кількість протитанкових ракет, повідомляє Міністерство оборони країни.

"Розпочато мультимодальне транспортування 10 бойових танків Leopard 2A4 в Україну після завершення капітального ремонту, налагодження та процесу готовності та проходження відповідних випробувань для перевірки на повну працездатність", – йдеться в повідомленні.

Там також додали, що нова партія допомоги прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого їх буде поставлено українським військовим. У міністерстві також зазначили, що враховуючи цю партію, Іспанія передала Україні загалом 20 танків Leopard 2A4 і планує передати ще одну партію протягом другої половини 2024 року.

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Допомога Україні від союзників: останні новини

Напередодні президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні нового великого пакета озброєння. Зокрема, до нього увійшли батарея Patriot, боєприпаси до NASAMS, HIMARS, протитанкові системи Javelin, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди.

За даними ЗМІ, Німеччина таємно передала Україні величезний пакет військової допомоги, до якого увійшла важка бронетехніка.

Тим часом Італія оголосила про значне збільшення військової допомоги Україні наступного року. Йдеться про частку Італії в 40 мільярдах доларів допомоги Україні, яку обговорює НАТО.

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