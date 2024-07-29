Крім того, Київ отримав 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard.

Вісім бойових танків Leopard 1A5 передала Україні Німеччина у співпраці з Данією, випливає зі списку військової допомоги, опублікованого на сайті уряду країни.

Так, за весь час Україна отримала від Німеччини 58 танків Leopard 1A5 (раніше було передано 50 одиниць). Крім того, Київ отримав 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard.

Також у переліку переданої допомоги згадуються:

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3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 і запчастини до них;

10 надводних дронів;

10 радарів наземного спостереження;

близько 25 тисяч бойових шоломів.

Крім того, Німеччина передала Україні польовий госпіталь.

Зброя для України: останні новини

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги для України на $200 млн. Відповідну заяву зробив радник із комунікацій у сфері національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. До цього пакета увійдуть засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди і протитанкові ракети Javelin.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає 14 танків Leopard 2A4. Їх придбали Нідерланди та Данія. Техніка буде відправлена вже цього літа.

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