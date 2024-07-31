У Міноборони Чехії подякували німецькій стороні за те, що вона "може таким чином оцінити нашу допомогу Україні".

Чехія отримає від Німеччини 14 бойових танків Leopard 2A4 і один рятувальний танк Büffel 3. Це вже друга компенсація для країни за поставки військової техніки в Україну, яка зазнає російської агресії, повідомляється на сайті чеського Міністерства оборони.

Зазначається, що перший танк із цієї поставки буде відправлено до Чехії наприкінці цього року, інші бойові машини надійдуть до квітня наступного року, а евакуаційний танк – до початку 2026 року.

"Попередні ринкові консультації щодо можливої ​​закупівлі додаткових Leopard 2A4 танки також були розпочаті. Таким чином, модернізація чеської танкової армії триває", - йдеться у повідомленні. Відео дня

У Міноборони Чехії подякували німецькій стороні за те, що вона "може таким чином оцінити нашу допомогу Україні, яка стикається з жорстокою російською агресією".

"Це не лише крок вперед для танкової армії, а й для всієї важкої механізованої бригади, будівництво якої є символом нашої відданості колективній обороні НАТО. Це великий крок вперед у тому, що ми відходимо від радянських технологій, де у нас були проблеми як з виробництвом запчастин, так і з модифікаціями чи обслуговуванням", – зазначили у відомстві.

Військова допомога Чехії Україні

У Чехії заговорили про створення українського "легіону". Зокрема, Міністерство оборони країни вивчає відповідну ініциативу Польщі.

У відомстві підкреслили, що підкреслила, що вступ до такого підрозділу буде виключно добровольним.

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