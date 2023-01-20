Пісторіус наголосив, що йому "нічого невідомо про цей звʼязок".

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання Україні німецьких танків Leopard 2 не має бути прив’язаним до передачі Штатами американських танків M1 Abrams.

Під час інтервʼю німецькому каналу ARD Пісторіус у відповідь на запитання, чи готова Німеччина постачати Україні танки Leopard лише у тому випадку, якщо США поставлять бойові танки Abrams, наголосив, що йому "нічого невідомо про цей звʼязок".

Водночас на запитання, чи буде Німеччина постачати бойові танки без США, Пісторіус зазначив, що це канцлер Олаф Шольц обговорює з президентом США Джо Байденом.

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"Я абсолютно впевнений, що ми отримаємо рішення з цього питання в найближчі кілька днів. Але сьогодні я не можу сказати вам, який вигляд воно матиме", – наголосив він.

Танки Leopard 2 для України: останні новини

Польський генерал Вальдемар Скшипчак, танкіст за фахом, заявив, що танки Leopard 2 – практично досконала зброя. Він пояснив, що Україні потрібно створити "танковий кулак".

Крім того, говорячи про плани передати Україні танки Leopard, голова уряду Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що згода Німеччини не є обов’язковою умовою.

Військовий експерт Олексій Гетьман сказав, що німецькі танки Leopard 2входять до переліку найкращих танків світу. Він наголосив, що це "ікона стилю".

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