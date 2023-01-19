Країна продовжить тиснути на Німеччину, аби отримати згоду на передачу танків Україні.

Говорячи про плани передати Україні танки Leopard німецького виробництва, голова уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що згода Німеччини не є обов’язковою умовою.

Як він зазначив в інтерв’ю Polsat News, повертаючись зі Всесвітнього економічного форуму в Давосу, Польща "домовилася з українськими друзями, а також із партнерами із Західної Європи" про передачу цих танків.

"Згода [Німеччини] тут має другорядне значення. Ми або швидко отримаємо цю згоду, або зробимо це самі. Тут найголовніше, щоб німці – не тільки німці, а й датчани, фіни, французи та інші народи, але перш за все німці – якомога швидше запропонували свої сучасні танки і свою сучасну техніку, тому що здатність захистити свободу в Україні від цього може залежати, тому від цього залежатиме безпека всієї Європи", – наголосив він.

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За словами Моравецького, Польща також чекає на рішення Німеччини передати танки Україні.

"Це рішення дуже важливе, воно має ключове значення для України, тому що, мабуть, у лютому – як я читаю з різних експертних думок, за різними аналізами – Путін знову готується до чергового наступу. Тож до того часу українці повинні переозброюватися", – сказав Моравецький.

Прем’єр Польщі наголосив, що його країна запропонувала 14 танків для однієї танкової роти, але хоче "мати гарантію, що інші також задовольнять ці потреби".

"А серед інших поки що найменш ініціативними, м’яко кажучи, були німці. Тому ми й надалі будемо прагнути, ми будемо продовжувати тиснути на канцлерство Німеччини, щоб вони якнайшвидше відповіли на нашу пропозицію", – додав голова уряду.

Моравецький зазначив, що "мало знає" про нового очільника німецького оборонного відомства Бориса Пісторіуса, тож не може прогнозувати, чи сприятиме він поставкам танків до України.

"Давайте дамо йому кілька днів, щоб побачити, якими будуть його перші кроки", - сказав прем'єр-міністр та зауважив, що зв’язки Пісторіуса з соратником російського диктатора Володимира Путіна Герхардом Шредером викликає "деяку тривогу".

Танки Leopard для України

Німеччина відмовляється передавати танки та не дає "зелене світло" для інших країн для поставок своєї техніки іншим державам. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину переглянути підхід до цього.

Також від України та міжнародних партнерів дедалі частіше лунають заклики до Німеччини щодо постачання Києву німецьких танків Leopard для продовження оборони від російських загарбників. Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна погодиться передати Україні танки Leopard 2, але тільки якщо США розпочнуть поставки своїх танків Abrams. Однак Вашингтон заявляв, що має намір передати броньовані машини Stryker, але про танки Abrams поки не йдеться.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до України 11 січня оголосив, що його країна передасть роту німецьких танків Leopard (14 штук) у рамках міжнародної коаліції.

19 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони України Олексій Резніков звернулися до всіх держав-партнерів із закликом пришвидшити надання озброєння. Зокрема, вони звернулися до Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, які мають на озброєнні танки Leopard 2, із проханням поставити їх Україні.

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