Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли ще 10 танків Leopard 1A5 та багато іншого необхідного озброєння.
Як повідомляє Міністерство оборони Німеччини, до нового пакету увійшли:
- 10 танків Leopard 1A5;
- 14 автомобілів Bandvagn 206;
- 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
- 1 танк Winsent 1 для розмінування;
- 10 БПЛА VECTOR;
- 14 наземних оглядових радарів GO12;
- 3 машини охорони кордону;
- 4 8x8 HX81 тягачі та 4 напівпричепи;
- 16 вантажівок Zetros;
- 13 вантажівок MAN TGS;
- 1,4 млн патронів до вогнепальної зброї.
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Допомога Німеччини Україні
Кілька днів тому німецький міністр оборони Борис Пісторіус натякнув, що його країна подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 млрд євро.
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А 8 листопада стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.