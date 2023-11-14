Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли ще 10 танків Leopard 1A5 та багато іншого необхідного озброєння.

Як повідомляє Міністерство оборони Німеччини, до нового пакету увійшли:

  • 10 танків Leopard 1A5;
  • 14 автомобілів Bandvagn 206;
  • 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
  • 1 танк Winsent 1 для розмінування;
  • 10 БПЛА VECTOR;
  • 14 наземних оглядових радарів GO12;
  • 3 машини охорони кордону;
  • 4 8x8 HX81 тягачі та 4 напівпричепи;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 13 вантажівок MAN TGS;
  • 1,4 млн патронів до вогнепальної зброї.

Допомога Німеччини Україні

Кілька днів тому німецький міністр оборони Борис Пісторіус натякнув, що його країна подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 млрд євро.

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А 8 листопада стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.

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