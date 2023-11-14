Крім того, до пакету увійшли вантажівки різного типу і танк розмінування.

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли ще 10 танків Leopard 1A5 та багато іншого необхідного озброєння.

Як повідомляє Міністерство оборони Німеччини, до нового пакету увійшли:

10 танків Leopard 1A5;

14 автомобілів Bandvagn 206;

5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;

1 танк Winsent 1 для розмінування;

10 БПЛА VECTOR;

14 наземних оглядових радарів GO12;

3 машини охорони кордону;

4 8x8 HX81 тягачі та 4 напівпричепи;

16 вантажівок Zetros;

13 вантажівок MAN TGS;

1,4 млн патронів до вогнепальної зброї.

Допомога Німеччини Україні

Кілька днів тому німецький міністр оборони Борис Пісторіус натякнув, що його країна подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 млрд євро.

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А 8 листопада стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.

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