За його словами, Генеральний штаб прийме рішення в якому саме місці це робити.

"Танкова коаліція" з основними танками країн НАТО Україні потрібна для контрнаступу та знищення оборони російських окупаційних військ.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на спільній прес-конференції з віце-прем’єр міністром — міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком, повідомила прес-служба Міноборони.

"Танкова коаліція" з основними танками країн НАТО нам потрібна для контрнаступу. Тобто ми будемо використовувати їх як "сталевий кулак" для того, щоб пробивати їх лінію оборони тоді, коли ці корпуси будуть готові. Наш Генеральний штаб прийме рішення в якому саме місці це робити", — сказав міністр.

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Він зазначив, що для стримування можливого нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ задіють наявні ресурси, в першу чергу 155-мм артилерію та інші засоби ураження.

"Тому ми сьогодні кажемо, що пріоритетом на полі бою залишається 155 мм артилерія та снаряди до неї", — підкреслив Резніков.

Танки для України

Як повідомляв УНІАН, 25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

Того ж дня президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати надають Україні 31 танк Abrams, а також привітав рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2.

27 січня Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на міністра національної оборони Канади Аніту Ананд повідомив, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 та інструкторів для навчання українських військових керувати цими машинами.

31 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у першій хвилі передачі зброї від партнерів Збройним силам України надійде від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.

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