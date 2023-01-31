"Танкова коаліція" налічує зараз 12 учасників, але ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески.

У першій хвилі передачі зброї від партнерів Збройним силам України надійде від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"У першій хвилі внесків ЗСУ отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що формування міжнародної "танкової коаліції" є великою перемогою України та української дипломатії.

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При цьому він додав, що "танкова коаліція" налічує зараз 12 учасників, але ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур.

"Україна працює як над розширенням складу "танкової коаліції", так і над збільшення внесків уже заявленими учасниками", - сказав міністр.

Передача танків Україні

25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

Того ж дня президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати надають Україні 31 танк Abrams, а також привітав рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2.

27 січня Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на міністра національної оборони Канади Аніту Ананд повідомив, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 та інструкторів для навчання українських військових керувати цими машинами.

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