Чотири танки боєздатні та будуть передані найближчими тижнями.

Канада надасть танки та своїх інструкторів, аби ті навчили українських військових керувати ними. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив деталі та навів слова міністра національної оборони Канади Аніти Ананд.

Так, Україна отримає від Канади чотири основні бойові танки Leopard 2 і інструкторів Збройних Сил Канади. Ананд зазначила, що ці важкоброньовані та високозахищені машини забезпечують солдатам тактичну перевагу на полі бою завдяки їхній чудовій мобільності, вогневій потужності та живучості. Ця техніка допоможе Україні звільнити ще більше своєї території та захистити свій народ від жорстокого вторгнення Росії. Окрім цього, вона заявила, що військовослужбовці Збройних Сил Канади будуть розгорнуті "в очікуванні координації з союзниками", щоб гарантувати, що українські сили зможуть експлуатувати та обслуговувати танки Leopard 2.

"Ці чотири танки боєздатні та будуть передані найближчими тижнями", - наводить слова Ананд Генштаб.

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Танки для України

Як повідомляв УНІАН, 25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

Того ж дня президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати надають Україні 31 танк Abrams, а також привітав рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2. Вчора, 26 січня, міністр оборони Олексій Резніков подякував уряду Канади за рішення надати Україні танки Leopard. Він зазначив, що "танкова коаліція" зростає, а українська армія матиме знаряддя для звільнення нашої землі.

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