Те, яку єдність демонструють партнери України, "це історичне досягнення", вважає Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення західних партнерів щодо передачі нашій країні сучасних західних танків.

Як він зазначив у вечірньому зверненні, рішення Німеччини щодо передачі Leopard та США щодо передачі Abrams "доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода тільки міцнішає".

"Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція. Є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони – сучасних танків. Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні й дуже потрібні танки. Усе це доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода тільки міцнішає. І те, як обʼєднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України та Європи, – це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз", – сказав Зеленський.

Відео дня

Глава держави наголосив, що "ключове тепер – швидкість та обсяг" постачання озброєння.

"Швидкість тренування наших військових і швидкість постачання танків в Україну та обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити. Разом – так само, як ухвалюємо рішення сьогодні", – наголосив він.

Танки для України - що варто знати

Напередодні лідери десятків країн зустрілися на авіабазі в Німеччині у форматі "Рамштайн" для обговорення військової допомоги Україні. 12 країн за підсумками пообіцяли надати Україні близько 100 танків Leopard німецького виробництва.

Раньше Польща анонсувала передачу 14 танків Leopard. Готовність поставити танки також декларували Швеція, Нідерланди, Іспанія. 25 січня про таку готовність оголосила Норвегія.

Усім цим країнам для передачі німецьких танків потрібна згода Німеччини. Берлін погодився надати для цього "зелене світло" та офіційно оголосив про намрі передати Україні 14 танків Leopard 2 зі свого арсеналу.

Першою країною, яка затвердила поставки танків, стала Великобританія, яка пообіцяла передати 14 своїх танків Challenger.

Крім цього, Україна отримає танки від Сполучених Штатів Америки. 25 січня президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. Очікується, що вони надійдуть упродовж кількох місяців.

Вас також можуть зацікавити новини: