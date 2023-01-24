На ремонт 22 з них може піти майже рік.

Німецький машинобудівний і збройобудівний концерн Rheinmetall готовий поставити Україні 139 танків Leopard, якщо уряд дасть на це дозвіл.

Про це медіа-групі RND розповів представник концерну. За його словами, зараз у них є 22 Leopard 2A4, які вони можуть підготувати до використання і доставити в Україну. На ремонт цих машин піде майже рік, поставка можлива в кінці 2023 або на початку 2024 року.

Ще 29 Leopard 2А4, призначені для "кругового обміну", будуть готові в квітні-травні цього року. Також вони можуть передати Україні 88 танків "Leopard 1".

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Німецькі танки для України

Нагадаємо, що 20 січня новий Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у західних союзників немає одностайної думки в питанні поставки сучасних танків Україні. Він доручив провести аудит запасів Leopard 2 на випадок "позитивного рішення".

На початку року польський президент Анджей Дуда прибув в Україну і пообіцяв передати країні роту танків Leopard. У Польщі сказали, що відправлять танки в Україну, навіть якщо не отримають дозволу від влади ФРН.

У МЗС Німеччини сказали, що не перешкоджатимуть Польщі, проте ще не отримували від неї таке прохання.

Вчора Пісторіус сказав, що рішення щодо танків для України незабаром буде прийнято.

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