Німецький машинобудівний і збройобудівний концерн Rheinmetall готовий поставити Україні 139 танків Leopard, якщо уряд дасть на це дозвіл.
Про це медіа-групі RND розповів представник концерну. За його словами, зараз у них є 22 Leopard 2A4, які вони можуть підготувати до використання і доставити в Україну. На ремонт цих машин піде майже рік, поставка можлива в кінці 2023 або на початку 2024 року.
Ще 29 Leopard 2А4, призначені для "кругового обміну", будуть готові в квітні-травні цього року. Також вони можуть передати Україні 88 танків "Leopard 1".
Німецькі танки для України
Нагадаємо, що 20 січня новий Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у західних союзників немає одностайної думки в питанні поставки сучасних танків Україні. Він доручив провести аудит запасів Leopard 2 на випадок "позитивного рішення".
На початку року польський президент Анджей Дуда прибув в Україну і пообіцяв передати країні роту танків Leopard. У Польщі сказали, що відправлять танки в Україну, навіть якщо не отримають дозволу від влади ФРН.
У МЗС Німеччини сказали, що не перешкоджатимуть Польщі, проте ще не отримували від неї таке прохання.
Вчора Пісторіус сказав, що рішення щодо танків для України незабаром буде прийнято.