Першої партії машин буде замало, щоб серйозно вплинути на хід війни.

До квітня Україна отримає лише близько чверті від загальної кількості танків, які їй пообіцяли надати західні партнери. Про це повідомляє видання The Times.

Згідно з підрахунками, Україна очікує близько 320 західних танків, поставки яких вже були анонсовані. Однак оцінки експертів показують, що на лінії фронту до квітня буде лише близько 50 з них.

Видання зазначає, що такої кількості танків недостатньо, щоб істотно вплинути на ситуацію у війні. І це викликає занепокоєння в контексті чи то майбутнього, чи то вже розпочатого великого наступу Росії.

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За даними видання, зараз партнери України ставлять собі за мету передати Україні близько 80 танків Leopard 2 в першій хвилі. Їх розділять на два батальйони – один з більш старих модифікацій, другий з більш сучасних. Однак поки сумнівно, що мети буде досягнуто повністю.

При цьому в Берліні не приховують розчарування тим, що ряд країн Європи спочатку анонсували поставки "Леопардів" Україні, а потім поставили питання на паузу.

Так, відповідаючи на питання, чому так довго йшли переговори про танки, канцлер Олаф Шольц заявив, що це питання потрібно ставити іншим країнам, які "так сильно спонукали мене діяти особливим чином".

Поставки танків Leopard в Україну

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Берлін планує поставити танки Leopard 2A6 в Україну в останній тиждень березня. Кількість поки не називається.

Днями стало відомо, що Польща планує створення хабу для ремонту Leopard 2, що поставляються Україні. За словами прем'єра Моравецького, зараз це питання обговорюється з керівництвом німецького збройового концерну Rheinmetall.

За даними української влади, в першій хвилі - тобто до травня, Україна повинна отримати від 150 до 300 західних танків. Після цього танки продовжать прибувати, але вже пізніше.

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