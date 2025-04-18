У концерні зазначили, що значно ефективніше на фронті працюватиме артилерія, а отже варто нарощувати постачання боєприпасів.

Генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Папперґер в інтерв’ю Handelsblatt заявив, що передача Taurus "не змінить хід війни", на відміну від постачання артилерійських снарядів. Аналітики Defence Express пояснили, чи справді це так.

Директор концерну оголосив про зростання обсягів продажів Rheinmetall у 2024 році на 36% — до 9,75 млрд євро, операційного прибутку — на 61% (1,48 млрд євро), а загальна операційна маржа склала 15,2% (і 19% у сфері оборони). Портфель замовлень компанії досяг 55 млрд євро, а на 2025 рік очікується подальше зростання продажів на 35–40%.

Компанія виробляє 750 тисяч артилерійських боєприпасів щороку й планує довести обсяги до 1,5 млн, збільшуючи виробничі потужності в Німеччині, Іспанії, а також відкриваючи нові заводи у Литві, Латвії, Естонії, Данії, Україні. Ведуться переговори з Польщею та Румунією.

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Завод в Україні має запрацювати у 2026 році. Першочергово він мав виготовляти 150 тисяч снарядів, але, за словами Папперґера, ці показники вже "значно збільшені", хоч точні дані не розголошуються. Rheinmetall володітиме 51% акцій підприємства.

Для компанії саме артилерійські боєприпаси є ключовим напрямом — як продукт, так і виробниче обладнання. За словами очільника, "всі хочуть мати заводи", тому Rheinmetall виступає продавцем універсального інструмента для війни.

Що ж до ракет Taurus, існує причина, чому вони навряд чи стануть переломним фактором. Ще в листопаді 2023 року міністр оборони ФРН Борис Пісторіус вказав на обмежену кількість доступних одиниць. Відомо, що у розмові командувача Люфтваффе Інго Герхартца, яку злили росіяни, фігурувала цифра — до 100 ракет, розділених на два транші по 50. Імовірно, вони будуть передані з наявних запасів — орієнтовно 150–250 ракет, що перебувають у боєздатному стані.

Німеччина не має планів із виробництва нових Taurus — лише модернізацію наявних (всього 479 одиниць), на що планують витратити 829,8 млн євро до 2045 року.

Аналітики зазначають, що постачання Taurus — це не тільки про бойову ефективність, а й про політичний сигнал. РФ неодноразово попереджала Німеччину про "червоні лінії", як це було і з Францією та Британією перед передачею Storm Shadow та SCALP.

Taurus для України

Як відомо, зараз Німеччина розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

Це питання стало актуальним після того, як Фрідріх Мерц заявив про готовність надати ці ракети за умови координації з європейськими партнерами. У відповідь колишній президент Росії Дмитро Медвєдєв назвав Мерца "нацистом".

Канцлер Олаф Шольц раніше виступав проти передачі Taurus, побоюючись ескалації конфлікту та можливого втягнення Німеччини у війну. Однак Мерц вважає, що Україна потребує стратегічної переваги.

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