Він назвав Фрідріха Мерца нацистом.

Заступник очільника Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Дмитро Медведєв розлютився через можливість передачі Україні німецьких ракет Taurus.

Він опублікував у мікроблозі X гнівний допис, адресований майбутньому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який висловив готовність надати українській армії авіаційні крилаті ракету класу "повітря - поверхня" великої дальності:

"Кандидата в канцлери Фріца Мерца переслідує пам'ять про батька, який служив у гітлерівському Вермахті. Тепер Мерц запропонував завдати удару по Кримському мосту. Подумай двічі, нацисте!".

Taurus для України

Як відомо, Київ тривалий час закликав Берлін погодити відправку далекобійних ракет, які допомогли б українській армії у війні з російськими окупантами. Проти цього рішення завжди виступав діючий канцлер Олаф Шольц.

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Днями лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц підтвердив свою готовність надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Він наголосив, що таке рішення має бути ухвалене лише за умови погодження з європейськими партнерами та союзниками по НАТО.​

Ракети Taurus мають дальність до 500 кілометрів і здатні пробивати укріплені об'єкти. Нагадаємо, минулого року росіяни публікували аудіозапис, на якому нібито німецькі військові обговорювали можливість передачі Україні Taurus та потенційні удари по Кримському мосту.​

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