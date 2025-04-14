Також він засудив жорстокий обстріл Сум.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що кремлівський правитель Путін сприймає готовність Заходу до переговорів як слабкість.

Як передає Le Monde, в етері німецького телеканалу ARD він назвав жорстке бомбардування Сум серйозним, навмисним та цілеспрямованим військовим злочином. Політик зазначив, що другу атаку росіяни здіснили тоді, коли рятувальники надавали допомогу постраждалим:

"Це відповідь, це те, що Путін робить з тими, хто обговорює з ним припинення вогню. Нашу готовність говорити з ним він трактує не як серйозну пропозицію миру, а як слабкість".

Мерц зазначив, що українська армія повинна вийти з оборонної позиції, підтвердивши готовність передати українській армії авіаційні крилаті ракети Taurus, проти відправки яких виступає Олаф Шольц.

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"Я завжди говорив, що зроблю це тільки за погодженням з нашими європейськими партнерами. І якщо це буде узгоджено, то Німеччина повинна брати участь", - додав він.

Переговори про припинення війни

Як відомо, Сполучені Штати Америки очолили низку зустрічей щодо припинення вогню та закінчення війни Росії проти України.

Українська делегація погодилася на повне припинення вогню на 30 днів, однак російська сторона висунула низку умов для цього. Москва пообіцяла не бити по енергетичній інфраструктурі, але продовжила завдавати ударів.

Крім того, на тлі заяв Білого дому про прогрес в переговорах, окупанти посилили терор України, масовано атакуючи дронами та ракетами міста.

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