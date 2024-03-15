Система, яку запросив Київ, технологічно перевершує аналоги, але виробничі лінії простоюють.

Британія, Франція та США поставили Збройним силам України потужні ракети великої дальності, щоб допомогти в боротьбі з російським вторгненням. Українській армії все ще дуже потрібні німецькі ракети Taurus.

Чим Taurus кращі за свої аналоги

Крилаті ракети Taurus, якими стріляють винищувачі, мають приблизно таку саму довжину і вагу, що й британська Storm Shadow та французька Scalp-EG.

Що справді вирізняє німецьку ракету, так це її інтелектуальна система Mephisto. На відміну від традиційних боєголовок, які детонують через заданий час, Mephisto може пробити кілька шарів матеріалу, а її детонатор можна запрограмувати на спрацьовування в певний момент, забезпечуючи максимальну шкоду мостам і бункерам.

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"Taurus має вищу "ймовірність ураження", оскільки система детонатора дає змогу боєголовці з більшою ймовірністю руйнувати складні конструкції, як-от мости, порівняно зі Storm Shadow/Scalp-EG", - каже Фабіан Гоффманн, доктор наук із ракетних технологій з Університету Осло, у коментарі Financial Times.

Ракета також оснащена турбовентиляторним двигуном, що забезпечує їй більшу дальність польоту порівняно з ракетами Storm Shadow/Scalp-EG, оснащеними турбореактивними двигунами. За оцінками Хоффмана, Taurus може вражати цілі на відстані до 250 км далі, ніж британські та французькі конкуренти. Завдяки стелс-технології та конструкції ракети вона може літати на висоті до 50 метрів, ухиляючись від радарів.

Однак Крістіан Меллінг, експерт з питань оборони з аналітичного центру "Німецьке товариство зовнішньої політики", каже, що в Німеччині дебати зосереджені не навколо "військового впливу" ракети, а на можливій реакції Росії.

Хто виробляє Taurus

Система Taurus створена спільним підприємством німецького підрозділу найбільшого в Європі виробника ракет MBDA і шведської компанії Saab. Баварська компанія TDW, дочірнє підприємство MBDA Deutschland, виробляє боєголовку Mephisto. Збройні сили Іспанії, Південної Кореї та Німеччини мають запаси ракет Taurus, але жодна з них не використовували у війні.

Виробничі лінії простоюють: востаннє їх використовували 2019 року на замовлення Південної Кореї. На заводах у Шробенхаузені проводять тільки модернізацію вже проданих ракет. За оцінками аналітиків, кожна ракета коштує близько 1,5 мільйона євро, залежно від розміру замовлення.

Storm Shadow/Scalp-EG виробляється компанією MBDA у Великій Британії та у Франції. У Франції діє одна виробнича лінія Scalp-EG, що виконує замовлення Греції. Афіни придбали додаткові ракети в рамках пакета озброєнь для винищувачів Rafale компанії Dassault Aviation.

Ні Велика Британія, ні Франція не розкрили, скільки ракет вони відправили в Україну. За оцінками Хоффмана, до відправки Storm Shadows до Києва Велика Британія мала запаси до 850 одиниць. Франція перед поставками в Україну мала запаси до 460 ракет Scalp-EG.

Наприкінці 2023 року США почали постачати Україні балістичні ракети ATACMS. Створені компанією Lockheed Martin, ракети запускаються з наземних пускових установок і мають максимальну дальність 300 км - хоча Київ отримав ракети з дальністю 165 км.

Скільки часу треба для відновлення виробництва Taurus

Йоахім Кнопф, керуючий директор Taurus Systems, заявив, що виробництво цих ракет може бути відновлено "в найкоротші терміни" за умови наявності замовлення. Проте, за оцінками аналітиків, виробництво Taurus займе близько двох років.

"Збільшення або відновлення виробництва крилатої ракети не може бути зроблено відразу: ланцюжок постачань також повинен збільшити випуск або відновити виробництво компонентів, і все це вимагає часу", - говорить Дуглас Баррі, старший науковий співробітник з військового аерокосмічного комплексу Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Будь-які ракети, відправлені в Україну, найімовірніше, будуть узяті із запасів Бундесверу, що налічують близько 600 ракет Taurus, хоча, за словами Хоффмана, тільки половина з них у робочому стані.

При цьому Меллінг сказав, що справжньою проблемою буде технічна інтеграція ракетної системи в українські літаки, але він додав, що "це вже робилося раніше, так було зі Storm Shadow і Scalp".

Шольц відмовляється відправити Україні Taurus - головні новини

Київ уже тривалий час запитує у Берліна далекобійні ракети Taurus. Канцлер Німеччини Олаф Щольц систематично відмовляє, бо боїться ударів по Росії.

Нещодавно фракція ХДС/ХСС повторно винесла на голосування це питання, закликавши уряд передати ЗСУ ракети в максимально можливому обсязі. Шольц же заявив, що відповідально використовувати Taurus можна тільки за участю німецьких солдатів, що є неприпустимим.

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