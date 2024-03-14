Журналісти пишуть, що Бербок була приголомшена цією заявою.

Лідер фракції СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини) у Бундестазі Рольф Мютценіх закликав заморозити війну в Україні. Міністр закордонних справ Анналена Бербок приголомшено слухала його заяви.

"Чи не час нам не тільки говорити про те, як вести війну, а й подумати про те, як заморозити війну і закінчити її пізніше", - сказав він під час дебатів про передачу Україні ракет Taurus. Члени партії почали аплодувати, пише Bild.

Політик заявив, що на кацлера Олафа Шольца несправедливо "навішують ярлики", в той час як він не тільки підтримував Україну і забезпечував безпеку ФРН, а й "запобіг російському ядерному удару". Йдеться про візит Шольца до Пекіна в листопаді 2022 року, після якого Сі Цзіньпін нібито попросив Росію не застосовувати ядерну зброю.

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У підсумку Бундестаг відхилив пропозицію опозиційного блоку відправити Україні ракети. 495 проголосували проти, п'ятеро - утрималися. "За" виступили 190.

Шольц відмовляється відправити Україні ракети

Київ уже тривалий час запитує у Берліна далекобійні ракети. Україна обіцяла використовувати їх тільки в межах своїх кордонів, однак канцлер Німеччини систематично відмовляє через побоювання, що українські війська завдадуть ударів по Росії.

Раніше фракція ХДС/ХСС повторно винесла на голосування це питання, закликавши уряд передати ЗСУ ракети в максимально можливому обсязі і без зволікань.

Шольц також заявляв, що відповідально використовувати Taurus можна лише за участю німецьких солдатів, а для нього це неприпустимо, навіть якщо солдати не будуть фізично перебувати на території України.

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