За його словами, з цими ракетами ЗСУ діставатимуть по Москві.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки за допомогою них можна здійснювати удари по Москві.

"Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів - це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві", - заявив Шольц, якого цитує видання Tagesschau.

Він додав, що Британія та Франція, які вже передали Україні ракети з великою дальністю, "подбали про те, щоб знати, що і де приземляється". За словами Шольца, для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини і "про це не може бути й мови".

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Канцлер зізнався, що його дратує "критика" Берліна через відмову надавати українським захисникам Taurus, оскільки Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.

Він наголосив, що якщо Конгрес США не виділить нове фінансування для допомоги Україні, то деяким країнам доведеться докласти більше зусиль у цьому питанні.

Надання Україні Taurus

Як повідомляв УНІАН, німецькі депутати неодноразово закликали Шольца передати українській армії Taurus. Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявляв, що канцлер не може наважитися на це сам і йому потрібне "зелене світло" від США.

Європейський парламент також закликав надати Україні усе необхідне для перемоги у війні, яку розпочала Росія.

Дещо раніше канцлер ФРН укотре відмовився передавати Україні ракети, сказавши, що "німецькі солдати не можуть йти слідом за своїми британськими та французькими колегами в способах управління цілями та їх супроводу".

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