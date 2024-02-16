Ці ракети здатні знищити Кримський міст без реальної можливості його відновлення.

Українські безпілотники та ракети, отримані від партнерів, значно дошкуляють окупантам в глибокому тилу. Втім, Україні потрібні ракети, здатні нести більші боєголовки, щоб зруйнувати, наприклад, Кримський міст. І їх потрібно достатньо, щоб обійти російську протиповітряну оборону та зробити ремонт конструкцій моста фінансово та практично неможливим.

Як йдеться у матеріалі журналу CEPA, німецька крилата ракета Taurus KEPD 350 може все те, що потрібно Україні. Вона несе боєголовку типу "бункерний розривник", яка може серйозно пошкодити бетонну інфраструктуру, а також створена на основі стелс-технології для уникнення російських систем ППО.

Найважливіше те, що Німеччина має 600 ракет із радіусом дії понад 500 км, яких цілком достатньо, щоб завдати руйнівного удару по Керченському мосту. Боєголовка ракети становить майже 500 кг.

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У червні один удар англо-французької ракети Storm Shadow трохи меншою боєголовкою вагою 450 кг утворив значну діру у Чонгарському місту, що на півночі Криму. Ця атака показала точність сучасних крилатих ракет і потенціал для руйнування мосту.

Україна навчилася виснажувати та обходити російську ППО. Наприклад, ракети Storm Shadow постійно уникали російської ППО в Криму.

"Немає сумнівів, що українське придушення російської протиповітряної оборони в поєднанні зі стелс-технологіями Taurus мало б такий же успіх. Більший радіус дії "Таурусів" захистить українські бомбардувальники... Постійне постачання Storm Shadows/SCALP і німецьких Taurus дало б Україні новий набір озброєння для її повітряної кампанії, а різноманітність поставок була б важливим сигналом європейської єдності", - пише видання.

Розширений арсенал також порушив би російське оперативне планування. Не тільки більше цілей опиниться під загрозою, але й Росії буде важче знати, куди цілитимуться ракети.

Постачання ракет Taurus змусило б військово-повітряні сили Кремля поставити під загрозу більше своїх штурмовиків та радіолокаційних літаків - безцінних авіаційних засобів, які вона не може дозволити собі втратити.

Чутки про те, що Великобританія пропонувала придбати ракети Taurus для власних запасів і натомість відправити в Україну додаткові ракети Storm Shadow, Берлін спростував.

"Україні потрібен Taurus, і він потрібен зараз. Storm Shadow не є рівноцінною заміною", - сказала Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, голова Комітету оборони німецького парламенту.

"Для європейців немає переконливих аргументів стримувати поставки зброї. Україна використовує іншу німецьку зброю для знищення російських військових цілей, щоб Німеччині не довелося воювати проти Росії власною зброєю", - підсумувало видання.

Taurus для України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що політики з правлячої коаліції Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні ракет Taurus. Зокрема, віце-президент Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт від Партії зелених заявила, що Німеччина зобов'язана швидко поставити крилаті ракети Taurus ЗСУ.

Жодна система озброєнь не є панацеєю для України і не може забезпечити переломний момент, заявив керівник Спецштабу України в Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фрейдінг, коментуючи суперечки про необхідність передати Україні ракети Taurus.

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