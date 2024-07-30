Запаси боєприпасів недостатні, заявила комісія з восьми осіб, до якої увійшли відставний генерал армії, колишній конгресмен від Демократичної партії і колишній посол США.

У новому гучному звіті про національну оборону США визнається, що Пентагон може вичерпати свої боєприпаси протягом "трьох-чотирьох тижнів" у затяжній війні з Китаєм.

У звіті, опублікованому в понеділок двопартійною комісією, призначеною Конгресом, попереджається, що США не готові до тривалого конфлікту з Китаєм або Росією, не кажучи вже про те, щоб із ними обома одночасно.

Багато з його оцінок були засновані на раніше опублікованих матеріалах. Проте, огляд концентрує безліч недавніх висновків і десятки свідчень офіційних осіб в сувору рекомендацію для США збільшити витрати на оборону та оптимізувати свої сили.

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Запаси боєприпасів особливо недостатні, заявила комісія з восьми осіб, до якої увійшли відставний генерал армії, колишній конгресмен від Демократичної партії і колишній посол США.

Вони послалися на звіт 2022 року двох аналітиків Центру національної безпеки Америки, у якому йшлося про те, що у США недостатньо зброї, щоб "стримати і відбити початкове вторгнення" таких держав, як Китай.

Комісари додали, що цей дефіцит зберігається навіть після того, як США нещодавно активізували виробництво зброї для поставок в Україну.

"У результаті несекретні публічні військові ігри показують, що в конфлікті з Китаєм Сполучені Штати значною мірою вичерпають свої запаси боєприпасів лише за три-чотири тижні", - сказано в їхньому звіті.

Комісія попередила, що деяких важливих боєприпасів, таких як протикорабельні ракети, може вистачити лише на кілька днів.

Комісари заявили, що запаси у союзників США також викликають занепокоєння. Як приклад вони послалися на звіт 2022 року Королівського інституту оборонних досліджень про війну в Україні.

У цьому звіті йшлося: "У розпал бойових дій на Донбасі Росія використала більше боєприпасів за два дні, ніж є на складах усієї британської армії".

Комісія США попередила, що оборонне виробництво загалом перебуває в поганому стані, заявивши, що ширша галузь не має можливості задовольняти національні потреби навіть у мирний час.

"Промислове виробництво США вкрай неадекватне для забезпечення обладнання, технологій і боєприпасів, необхідних сьогодні, не кажучи вже про вимоги конфлікту великих держав", - йдеться в їхньому звіті.

Загалом, вони попередили про спектр недоліків у США, включно з потребою в кращих стимулах для кар'єрного зростання для набору військовослужбовців, "візантійським" процесом досліджень і розробок і повільним, бюрократичним Міністерством оборони.

"Фундаментальні зрушення в загрозах і технологіях вимагають фундаментальних змін у тому, як функціонує Міністерство оборони", - сказано у звіті.

Комісія запропонувала кілька великих змін у тому, як США планують оборону.

Однією з них є стратегія "всіх елементів національної могутності", що включає приватний і цивільний сектори. Це в принципі відображає те, що Китай робить зі своєю оборонною промисловістю - спираючись на цивільні компанії та державні конгломерати, які можуть працювати разом з його армією і готуватися до війни.

Інший приклад - "Конструкція множинних театрів воєнних дій", яка спрямована на розв'язання великомасштабних конфліктів проти кількох світових держав одночасно.

Ця стратегія - крок вперед порівняно з більш традиційною ідеєю "конструкції двох воєн", коли США готуються вести війни проти двох регіональних загроз, таких як Іран або Північна Корея.

В огляді також підкреслюється, що громадськість США "значною мірою не поінформована" про загрози своїй країні та її союзникам, і йдеться про те, що більшість американців не розуміють, як велика війна може вплинути на кожен аспект їхнього життя - від водопостачання та електропостачання до інтернет-послуг.

Напруженість між США і Китаєм

Вашингтон попередив Китай про заходи у відповідь на підтримку Пекіном військово-промислового комплексу Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США за підсумками зустрічі державного секретаря Ентоні Блінкена з главою МЗС Китаю Ван І.

Зазначається, що Блінкен знову висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії.

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