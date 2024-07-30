Острівна держава готується до майбуутньої битви, але погано буде взагалі всім.

Китайське вторгнення на Тайвань матиме гірші глобальні наслідки, ніж напад Росії на Україну або пандемія Covid-19. Таке попередження озвучив президент острівної держави Лай Чін-те на саміті парламентаріїв Азії в Тайбеї, пише The Independent.

Пан Лай сказав, що острів має детальний план дій на випадок вторгнення з Китаю, і високо оцінив проведення "незапланованих реальних бойових" навчань на початку цього місяця для зміцнення тайванських сил оборони. Разом з тим він наголосив, що реалізація оборонного плану на практиці буде не найкращим результатом для Тайваню.

За словами директора Міжпарламентсько альянсу щодо Китаю Люка Де Пелфорда, на тлі китайської загрози країни регіону, такі як Республіка Корея, Японія та Австралія, мають усвідомлення, що китайське вторгнення на Тайвань не можна допустити, йому треба запобігти.

Відео дня

"Вони (Пекін) намагалися залякувати країни Глобального Півдня. Вони б не наважилися цього зробити в західних, багатших демократіях. Вони думають, що можуть знущатися і примушувати, що ще більш сумно", – наголосив Пелфорд.

Китайська загроза над Східною Азією

Як писав УНІАН, Китай хоче прибрати до рук важливі корисні копалини з дна океану. Китай витратив роки на посилення впливу в Міжнародному органі з морського дна, який має повноваження в міжнародних водах відповідно до Конвенції ООН з морського права. МОМ значною мірою фінансується країнами-членами, і Китай дає йому найбільше грошей.

Також ми розповідали, що США у війні з Китаєм можуть вичерпати свої боєприпаси протягом трьох-чотирьох тижнів. Запаси боєприпасів недостатні, заявила комісія з восьми осіб, до якої увійшли відставний генерал армії, колишній конгресмен від Демократичної партії і колишній посол США.

Вас також можуть зацікавити новини: