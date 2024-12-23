Подробиці української ракетної програми ретельно охороняються, і на те є вагомі причини.

Україна працює над розвитком ракетної промисловості на тлі можливих проблем із західною допомогою у майбутньому. Однією з ракет, над якою ведеться робота, є "Трембіта", пише The Economist.

"Двигун "Трембіти" – це сучасний ремейк імпульсного реактивного двигуна вартістю 200 доларів, який вперше був використаний у німецькій бомбі V-1 у 1944 році. Труба двигуна – чорновий варіант. Під нею висить більш стильний сірий прямокутний корпус, що приховує систему наведення та боєголовку ракети", – пише видання.

"Трембіта" у базовій комплектації здатна розвивати швидкість до 400 км/год і має дальність польоту 200 км. Та розробляється також більша і потужніша модель, яка зможе долетіти до Москви. Серійне виробництво має розпочатися після фінальних польових випробувань. Примітно, що розробникам знадобилося лише півтора року, щоб досягти такого результату, адже зазвичай шлях від креслень до потрапляння зброї на поле бою займає багато років.

Відео дня

Невідомо, як довго Україна може розраховувати на великі обсяги іноземної військової допомоги. Тому "Трембіта" – один з кількох проєктів, які, як сподіваються в Україні, дадуть поштовх відродженню вітчизняної промисловості.

За радянських часів Україна була світовим лідером у галузі космічних та ракетних інновацій. Дніпровський завод "Південмаш" виробляв чотири покоління стратегічних ракет. Але так було до 1994 року, коли згідно з Будапештським меморандумом, Україна віддала свої ядерні малі балістичні ракети в обмін на марні – як виявилося – гарантії безпеки. Пізніші спроби відродити галузь зазнавали невдач через корупцію, слабкість уряду, російське втручання та брак політичної волі.

Подробиці української ракетної програми ретельно охороняються, і на те є вагомі причини. Росія невпинно атакує виробничі потужності, вбиваючи та завдаючи каліцтв сотням робітників. Так, у грудні 2023 року кілька крилатих ракет влучили в завод з виробництва ракет "Нептун" у Києві. У листопаді 2024 року Росія націлилася на "Південмаш" у Дніпрі своєю "новою" міжрегіональною балістичною ракетою "Орєшнік".

Через це виробництво ракет в Україні вийшло на новий рівень – підземний. Частину процесів перемістили до захищених бункерів. Виробництво розкидане по сотнях непримітних обʼєктів.

Іншим складним питанням є фінансування. Уряд підтримує виробництво будь-якої ракети, яка довела, що може літати, пропонуючи приватним виробникам таку ж максимальну норму прибутку в 25%, яку він надає виробникам безпілотників. Але розробникам часто доводиться ризикувати значними сумами власних грошей, щоб запустити проєкт.

Ще складнішим завданням є масштабування до промислового виробництва – залучення капіталу, закупівля чутливого обладнання з-за кордону та забезпечення безпеки. Тут Україна відстає від державного військового комплексу Росії.

Одне з джерел стверджує, що нові партнерства із західними союзниками є найкращим способом масштабування. Не кожна країна готова ділитися власним досвідом, обладнанням і ризиками. Проте дехто активізується – зокрема, Данія і Велика Британія.

Для Заходу потенціал очевидний. Виробництво крилатої ракети з майже ідентичними льотними характеристиками може бути в 12 разів дешевшим в Україні, ніж у Західній Європі, пояснює видання:

"Наприклад, ракета "Трембіта" коштує лише $3 000 у варіанті з приманкою і $15 000 у комплекті з 20-30-кілограмовою боєголовкою – вигідна пропозиція у ракетному світі".

Але зараз Україні потрібен час, і його може не вистачити. Високопоставлений чиновник з питань безпеки каже, що державі потрібен щонайменше рік на те, щоб виробити ракети в такій кількості, з такою дальністю і можливостями, які б серйозно загрожували Росії.

До того часу багато що може змінитися. Невідомо, як вчинить обраний президент США Дональд Трамп. Росія теж може використати переговори про припинення вогню, щоб вимагати обмежити виробництво українських ракет. Але людей, які працюють над "Трембітою", це не зупинить, запевняє очільник команди інженерів Сергій Бірюков:

"Якщо і буде перемир'я, то тільки між урядами. Ми – партизани. Наші ракети продовжуватимуть літати".

Українська зброя

В Україні активно розвиваються компанії виробництва дронів, розробляючи щоразу нові БПЛА для потреб фронту. Як пише WSJ, Україна робить ставку на те, що вільний ринок виробництва зброї може випередити Росію.

Українські розробки активно допускають до використання Силами оборони України. Днями у Міноборони повідомили, що таке рішення ухвалили щодо дистанційно керованого бойового модулю Wolly. Він оснащується кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: