'Це гонка': Україна робить ставку на вільний ринок зброї у протистоянні з Росією, - WSJ

В Україні активно розвиваються компанії виробництва дронів, розробляючи щоразу нові БПЛА для потреб фронту.

Україна робить ставку на те, що вільний ринок виробництва зброї може випередити Росію. Нині грізна армія безпілотників Києва була створена переважно приватними компаніями, небагато з яких існувало на момент початку повномасштабного вторгнення Росії, пише The Wall Street Journal.

Коли підприємець Андрій Бондаренко почав створювати дрони, він не мав досвіду у військових технологіях. Спільно з другом він розробив перший прототип за місяць, фінансуючи роботу власним коштом.

Уже через місяць перші наземні вибухові безпілотники, створені Бондаренком, з’явилися на фронті, долаючи багнисту місцевість і завдаючи ударів по російських позиціях. "Ніяких державних контрактів чи погоджень не було потрібно", — наголошують розробники.

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Через рік його компанія Ark Robotics залучила понад 1 мільйон доларів інвестицій, розробила 20 вдосконалених моделей безпілотників і працює над технологією дистанційного управління, яка дозволить керувати дронами на великих відстанях.

Україна, стикаючись із ворогом із чисельною перевагою в людях та ресурсах, обрала шлях гіперкапіталізму для розвитку свого військового потенціалу. За словами урядовців, із 2022 року в країні виникло понад 200 нових виробників боєприпасів, більшість із яких зосереджена на розробці дронів. Цьому сприяло зниження податків, дерегуляція та державні гранти.

"Щоб перемогти Росію, ми не можемо просто робити те, що вони роблять", — сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. — "У них завжди буде більше грошей. Вони зможуть будувати більше заводів. Тож ми маємо покладатися на підприємців та інновації".

Уряд скасував митні збори на імпорт ключових компонентів для дронів, що стало значним полегшенням для виробників. Проте виклики залишаються: від перебоїв з електропостачанням до високих ризиків роботи поблизу лінії фронту. Деякі підприємства, як Ark Robotics, навіть розглядають можливість перенесення частини виробництва до Польщі.

Інновації в умовах війни

Компанія Ark Robotics, яка наразі має 60 співробітників, розробляє різноманітні типи техніки, від наземних дронів до модифікованих автомобілів, що можуть виконувати завдання з доставки, евакуації чи знищення цілей.

"Ми маємо проявити креативність", — зазначив Андрій Удовиченко, операційний керівник Ark Robotics.

Однак масове виробництво залишається складним завданням. Часті перебої з електропостачанням збільшують витрати, а орендодавці уникають співпраці через страх перед російськими ударами. "Генератори рятують нас, але це дорого", — зазначив Бондаренко.

Стартапи в галузі оборонних технологій зіткнулися з необхідністю швидко адаптуватися до змін. "Це гонка, і не всі компанії можуть встигати за темпами змін", — зазначив Федоров. Військові тепер запровадили систему винагороди, яка дозволяє обмінювати очки за ефективність на додаткові дрони. Це також допомагає уряду визначати найпотрібніші моделі.

Український стартап "Вирій Дрон", який починав із 10 дронів на місяць, зараз виготовляє 10 000 одиниць щомісяця. Засновник компанії Олексій Бабенко регулярно тестує техніку на передовій, щоб швидко реагувати на потреби військових. "Росіяни почали виробляти багато глушилок", — пояснив він. — "Ми створюємо нові частоти, вони — нові глушилки".

Попри виклики, Україна зберігає оптимізм щодо потенціалу своїх оборонних технологій, але залишається залежною від західної допомоги та інвестицій. Як зазначив інвестор Перрі Бойл: "Є багато покупців, поки що небагато інвесторів".

Дрони на війні – останні новини

Нещодавно стало відомо, що українські спеціалісти розробляють високоточні боєприпаси для БПЛА. На думку військових оглядачів, вони довозлять різко підвищити ефективність використання дронів на полі бою.

А ще раніше повідомлялось, що в Україні створили дешеві дрони-"антишахеди". Найважливіша функція цих БПЛА – автозахоплення цілі.

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