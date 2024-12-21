Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони України дистанційно керований бойовий модуль Wolly. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства.

Відомо, що це модуль українського виробництва. Він оснащується кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

Серед інших переваг цього модуля – зручність транспортування. Завдяки його порівняно легкій вазі, до місця встановлення Wolly може доставити один військовий.

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Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи, акцентують в Міноборони.

Виробництво зброї в Україні: інші новини

В Україні завершили етап випробувань нових БПЛА оптоволоконним зв’язком. Вони здатні долати ворожі засоби РЕБ, розповіли в Генштабі ЗСУ. Очолює перелік дрон проєкту "BLACK WIDOW WEB 10"– камікадзе на оптоволокні. Цей БПЛА може подолати понад 5 км та нести біля 2 кілограмів корисної ваги.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський заявив, що Україна вже володіє лазерною зброєю. Розробка називається "Тризуб".

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер", – сказав він.

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