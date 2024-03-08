Перші виробничі потужності планують запустити вже влітку 2024 року.

Франція планує залучити деякі свої оборонні компанії до виробництва вкрай необхідного військового спорядження безпосередньо на території України, щоб допомогти у війні проти Росії. Про це заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню, пише Reuters.

"Три французькі компанії будуть налагоджувати партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема в секторах безпілотників і наземного обладнання, щоб виробляти запчастини на українській землі, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси", – сказав французький міністр.

За його словами, ідея полягає в тому, щоб запустити перші виробничі одиниці цього літа.

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Він натякнув, що серед залучених компаній буде виробник танків KNDS, холдингова структура, сформована французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

Українсько-французька співпраця

З початком 2024 року політичне керівництво Франції робить все більше заяв та кроків для підтримки України. Так, Франція за два роки війни підготувала 10 тисяч українських солдатів, цьогоріч програму навчання воїнів ЗСУ буде розширено.

Також широку дискусію у світі викликала заява президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливість відправити в Україну військових західних країн. На зустрічі з парламентськими партіями Макрон заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу.

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