Названа мета на 2024 рік.

Франція за два роки війни підготувала 10 тисяч українських солдатів, цьогоріч програму навчання воїнів ЗСУ буде розширено. Про це повідомило Міністерство оборони Франції.

"Крім постачання зброї та військової техніки, Франція підтримує Київ через навчання українських військових. Мета? Підвищити їхні навички відповідно до їхніх потреб, щоб вони могли продовжувати захищати свою територію. Загалом з початку конфлікту Франція підготувала майже 10 тисяч українських військових, у тому числі 8,8 тисяч до 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Відомство зазначило, що навчання проводять за трьома напрямками:

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Навчання, пов’язане з тактикою, впровадженням і обслуговуванням численного поставленого обладнання. Серед цього обладнання Caesar, ракети Crotale NG, легкі бойові танки AMX 10-RC, пускові установки реактивного залпового вогню і навіть системи "земля-повітря" середньої дальності (SAMPT);

спеціалізоване навчання. Воно націлене на критичні ноу-хау або ноу-хау з високою доданою вартістю та охоплює різні сфери, такі як охорона здоров’я, матеріально-технічне забезпечення, розмінування або броньована розвідка.

формування тактичних підрозділів. Орієнтовано на ведення бойових дій у містах та окопах, його мета - зміцнити навички українських офіцерів командувати ротою чи батальйоном.

"У 2024 році мета полягає в тому, щоб поширити цю підготовку на повітряні та військово-морські поля", - заявили в Міноборони Франції.

Україна чекає військових інструкторів з Канади

Тим часом Канада теж планує відправити до України своїх військових інструкторів, але зазначає, що це станеться, якщо будуть виконані "певні умови".

Так, міністр оборони Канади Білл Блер зазначив, що будь-хто з канадських військових будуть направлені до нашої країни лише для виконання "небойових" завдань. Він уточнив, в Україні мають бути інші умови для повернення канадських військовослужбовців, які навчали українських солдатів до повномасштабної війни РФ.

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