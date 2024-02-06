Підприємство будують під Києвом.

Турецька компанія Baykar почала будівництво заводу з виробництва дронів в Україні. Підприємство буде виробляти безпілотники Bayraktar моделі ТВ2 або ТВ3.

Про це заявив глава компанії Халюк Байкар агентству Reuters під час виставки озброєнь в Саудівській Аравії. За його словами, завод будують під Києвом.

"Наш завод будується (...) Нам потрібно приблизно 12 місяців, щоб завершити будівництво, і тоді ми перейдемо до внутрішнього оснащення, обладнання та організаційної структури. Завод в Україні великий, ми плануємо найняти близько 500 осіб", – сказав він.

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Халюк Байрактар наголосив, що новий завод зможе виробляти близько 120 одиниць апаратів TB2 або TB3 на рік. Ці плани йдуть повним ходом і "ніщо" не зможе їх зупинити.

Виробництво озброєння в Україні

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що виробництво зброї в нашій країні зросло втричі. За його словами, Україна на системному рівні розгортає виробництво таких надзвичайно потрібних речей як боєприпаси для наших вітчизняних дронів.

Раніше ЗМІ писали про те, що німецька компанія Rheinmetall планує почати збірку свого бронетранспортера Fox в Україні, відправивши його компоненти через кордон. Надалі амбіціями Rheinmetall є виробництво в Україні нового танка "Пантера" і засобів ППО.

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