Він показував парламентарям карти можливих напрямків ударів росіян в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу.

Про це повідомив представник комуністичної партії Фаб'єн Руссель, якого цитує L'Independant. Водночас представник ультраправої партії "Національне об'єднання" Джордан Барделла стверджує, що "немає жодних обмежень та червоних ліній".

Координатор партії "Нескорена Франція" Мануель Бомпар розповів, що "приїхав на зустріч занепокоєним і поїхав ще більш занепокоєним". Руссель додав, що Макрон показував парламентарям карти можливих напрямків ударів росіян в Україні.

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"Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту у бік Одеси або у бік Києва", – зазначив політик.

Заява Макрона про відправку військ в Україну

Як писав УНІАН, минулого тижня Макрон заявив про теоретичну можливість відправки західних армій в Україну. Після цього європейські країни одна за одною на офіційному рівні наголосили, що відправка військ в Україну не розглядається.

Однак представники деяких країн все ж побачили певний сенс в словах Макрона. Наприклад, голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива Макрона "варта уваги", адже в Україні "вирішується доля Європи".

The Hill писав, що своєю заявою про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, припустився дипломатичної помилки. Але зрештою ця помилка пішла на користь і йому, і Україні.

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