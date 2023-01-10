Канадський уряд анонсував нову партію військової допомоги Україні, до якої увійдуть системи ППО.

Канада закупить в США системи ППО NASAMS і передасть їх Україні. Про це повідомила у себе в Твіттер міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Системи протиповітряної оборони є головним пріоритетом України. Тому Канада купує у США передову національну зенітно-ракетну систему (NASAMS), щоб передати її Україні", - повідомила вона.

Міністр зазначила, що це буде перша система ППО, передана Канадою для потреб української армії. Вибір саме системи NASAMS вона пояснила високими показниками ефективності.

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"В умовах жорстоких авіаударів Росії по Україні ця система ППО допоможе захистити українські населені пункти і критичну інфраструктуру від атак безпілотників, ракет і авіації", – заявила Ананд.

Поставки NASAMS в Україну

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, розроблений спільно Норвегією і США. Комплекс здатний перехоплювати повітряні цілі на відстані до 40 км і на висоті до 16 км.

Вперше комплекси NASAMS були передані Україні в жовтні - після початку російської кампанії зі знищення української енергосистеми. На початку листопада міністр оборони Резніков заявив, що ЗРК NASAMS вже прибули.

Під час ракетного обстрілу в новорічну ніч комплекси NASAMS показали високу ефективність. В Повітряних силах зізналися, що ледве встигали їх перезаряджати.

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