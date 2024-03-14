Спікер палати представників намагався заспокоїти розчарованих сенаторів-республіканців.

Палата представників може направити власний законопроект про допомогу Україні, який буде суттєво відрізнятись від затвердженого Сенатом США проекту закону, який передбачає 95 млрд доларів для України, Ізраїлю і Тайваню. Про спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив сенаторам-республіканцям 13 березня, пише The Hill.

Зазначається, що він запропонував перетворити допомогу у програму позики або ленд-лізу, "щоб американські платники податків не витрачали десятки мільярдів доларів без жодних очікувань на повернення".

Джонсон намагався заспокоїти розчарованих сенаторів-республіканців, які запитували його про фінансування України під час сесії запитань і відповідей на щорічному виїзному засіданні у Сенаті. Однак спікер Палати представників не сказав, чи включатиме такий пакет допомоги Україні жорсткі реформи у сфері безпеки кордонів.

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Спікери, які були присутні на засідання, повідомили, що Джонсон також говорив про включення чогось подібного до закону REPO для українців, автором якого є Майкл МакКоул (республіканець від Техасу), який би дозволив конфісковувати російські суверенні активи і вносити кошти від ліквідованого майна до фонду підтримки України.

Також Джонсон заявив журналістам під час виїзного засідання республіканців, що він "працюватиме над пакетом допомоги Україні" і сказав, що не хоче дозволити президенту Росії Володимиру Путіну захопити країну. Але він сказав, що республіканці в Палаті представників "зараз опрацьовують всі можливі варіанти" і попередив, що те, що ухвалить Палата представників, "може виглядати не зовсім так, як доповнення до закону в Сенаті".

Водночас сенатор Ліндсі Грем, який послідовно висловлювався за підтримку Києва, припустив, що будь-яка позика Україні може бути "відкликаною" і не передбачатиме сплати відсотків.

Однак деякі сенатори-республіканці скептично ставляться до ідеї кредиту, попереджаючи, що це створить додаткове фінансове навантаження на Україну, а на розробку політичних деталей програми "ленд-ліх" може піти кілька тижнів.

Проблеми із допомогою США

Ще 13 лютого 2024 року Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 млрд доларів. Тепер законопроект, який передбачає допомогу Україні у розмірі понад 60 млрд доларів, мають ухвалити у Палаті представників. Але станом на 14 березня спікер Джонсон такі не виніс його на голосування.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, що "доля мільйонів людей і тисячі життів" залежать від того, чи дозволить республіканець проголосувати за допомогу Україні.

Водночас Білий дім 12 березня вперше за декілька місяців оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

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