Журналісти зазначають, що касетні боєприпаси на полі бою застосовують як українські сили, так і російські окупанти.

США вже цього тижня можуть ухвалити рішення про те, чи схвалювати поставку касетних боєприпасів Україні. Про це заявили американські офіційні особи, повідомляє CBS News.

Як пише видання, у Байдена розглядають можливість схвалити давнє прохання України про касетні боєприпаси, щоб задовольнити її високий попит на боєприпаси для контрнаступу проти російських військ, який просувається повільніше, ніж очікувалося.

За словами американського чиновника, один касетний боєприпас зазвичай розкидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу площу, ніж звичайні боєприпаси.

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Конвенція з касетних боєприпасів набула чинності в 2010 році і забороняє використання, виробництво і накопичення запасів касетних боєприпасів в 123 державах, які є її учасниками або підписантами. США, Росія і Україна не підписали договір.

CBS News стверджує, що касетні боєприпаси на полі бою застосовують як українські сили, так і російські окупанти.

Україна може отримати касетні боєприпаси від США - що відомо

На початку березня 2023 року Україна попросила у США касетні боєприпаси. До запиту увійшла бомба повітряного базування МК-20, яку можна переобладнати для подальшого застосування за допомогою безпілотників.

У грудні 2022 року видання Politico писало, що Білий дім поки активно не розглядає запит України про надання касетних боєприпасів, але і не відмовляється їх передавати.

У Human Rights Watch повідомляли, що на сьогодні Україна - єдина у світі країна, на території якої застосовуються касетні боєприпаси.

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