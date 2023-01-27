Для передачі цих боєприпасів потрібна згода Німеччини, де вони вироблялися.

Естонія вирішила передати Україні касетні боєприпаси, які попросила наша країна. Проте для цього Німеччина має дозволити їхній реекспорт. Таллін звернувся до Берліна із відповідним запитом.

"Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Говорити про деталі угод між збройними силами Естонії та України, зокрема про кількість і номенклатуру боєприпасів, я не вважаю за необхідне. Якщо ми надамо Україні касетні боєприпаси, я не бачу тут проблем, оскільки вже зараз обидві воюючі сторони використовують на території України такі боєприпаси", – розповів ERR міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Зазначається, що у розпорядженні естонських Сил оборони є касетні боєприпаси німецького виробництва з 90-х років. Сама ж Німеччина відмовилася від виробництва і використання таких снарядів.

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Касетні боєприпаси вважаються особливо небезпечними для цивільного населення. Елементи цих снарядів, які не розірвалися, перетворюються, по суті, на міну. У світі вже майже 15 років діє міжнародна конвенція, що забороняє застосування і передачу касетних боєприпасів. Однак Україна, Естонія, а також РФ не приєдналися до цієї конвенції. Крім того, цю угоду не підписували, зокрема, Сполучені Штати, Китай та Ізраїль.

Війна в Україні: допомога від Естонії

23 січня стало відомо, що Естонія вирішила віддати Україні всі свої 155-мм гаубиці. У такий спосіб країна хоче створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні з РФ.

У четвер, 19 січня, уряд Естонії вирішив надати Україні військову допомогу на суму 113 мільйонів євро. Цей пакет допомоги стане найбільшим переданим країною за час повномасштабної війни.

У грудні 2022 року країна затвердила новий пакет військової допомоги для ЗСУ з поставками засобів, які запитував Київ. Пакет в основному стосується індивідуального спорядження.

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