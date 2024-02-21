Росіяни вже налагодили власне масове виробництво "Шахедів", в яких використовують зокрема іноземні комплектуючі.

Росія побудувала на своїй території два заводи з виробництва іранских дронів Shahed-136. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в інтерв’ю "Вечірньому Києву".

За його словами, українські фахівці змогли детально дослідити численні уламки іранських дронів-камікадзе чотирьох типів, які росіяни використовують у війні проти України: Shahed-131, Shahed-136, Mohajer-3 та Mohajer-6. Найбільше Росія використовує модель Shahed-136, яку самі ж росіяни поділяють на три умовні серії: "М", "К" та "Ы".

"Так от безпілотники, які позначені літерою "М" – суто іранського виробництва. "Ы" — приходить у РФ у розібраному вигляді, а потім росіяни збирають їх на своїх заводах. При цьому болгаркою або лазером зрізають усі написи з компонентів, які свідчать про країну виробника, тобто Іран", – пояснює Рувін.

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За його словами, лише "Шахеди" серії "К" росіяни виробляють самостійно. Його корпус росіяни роблять зі склопластику, а його бойова частина важить 51 кг, а не 46,5 кг, як в оригінальних іранських БПЛА. Також є й інші відмінності від іранського дрона. Загалом Shahed-136К є найбільш сучасною та удосконаленою версією, але конструктивно все одно це той самий іранський безпілотник.

За підрахунками Рувіна, в Україні знайдено уламки 3480 "Шахедів" серії "М", тобто повністю іранського виробництва. На них справді немає жодного компонента із написом "Зроблено в Ірані", але країну походження можна ідентифікувати за іншими ознаками.

"Можемо сказати, що росіяни налагодили власне виробництво. Вже є "Шахед-К" з порядковим номером 1614. Тобто стільки безпілотників уже випустили. Загалом Росія запустила щонайменше два заводи з виробництва "Шахедів", – каже експерт.

Він також розповів, що у найперших "Шахедах", знищених в Україні, були деталі зі США, Польщі, Японії та навіть самої України. Зокрема в одному з дронів знайшли кнопковий мобільний телефон з написом українською мовою "вироблено у В’єтнамі".

Виробництво "Шахедів" в Росії

Як писав УНІАН, на початку минулого року Росія почала будівництво власного заводу з виробництва "Шахедів". Промислові потужності вирішили розмістити в економічній зоні "Алабуга", що у Татарстані – досить далеко від кордону з Україною.

Також ми розповідали, що ціна вироблених в Росії реактивних "Шахедів" М 237 виявилась захмарною. Російську копію іранського дрона хочуть продавати по 1,4 млн доларів за один безпілотник, а мобільний пункт управління для нього – за 3,75 млн доларів. Експерти кажуть, що це ставить хрест на самій концепції таких дронів, адже головний сенс масового застосування "Шахедів" полягає у їхній копійчаній вартості.

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