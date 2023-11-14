Відповідний прогрес засвідчили супутникові знімки.

Росія має прогрес щодо будівництва першого заводу з виробництва іранських БПЛА. Відповідний проект країна-агресор реалізує в економічні зоні "Алабуга, Татарстан (приблизно у 960 км на схід від столиці).

Місцезнаходження заводу супутники США розкрили ще у квітні 2023 року. Нові кадри з космосу, зроблені у середині вересня 2023 року, свідчать про те, що Росія просунулася у будівництві, пише Reuters.

Про це йдеться у звіті Інституту науки та міжнародної безпеки від 13 листопада, який проаналізувало видання.

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"Супутникові знімки свідчать про прогрес у будівництві в Росії заводу, який буде масово виробляти іранські безпілотники-камікадзе, які Москва, як очікується, спрямує на українські енергетичні об'єкти", - вважають аналітики.

Відповідні темпи будівництва цілком відповідають плану Росії, який отримав Інститут від видання The Washington Post ще на почату року.

Згідно з іншими документами, які має в розпорядженні установа, Росія планує не тільки запустити масове виробництва іранських БПЛА Shahed-136. На заводі також збираються суттєво попрацювати над вдосконаленням іранських виробничих процесів. Це зрештою дозволить створити інші дрони, з більш покращеними можливостями у порівняні із вже відомими версіями.

У звіті зазначається, що попри "успіх" та тривожні плани Росії, ні США, ні їхні союзники не ввели санкції проти власника заводу АТ "Алабуга", або пов'язаних з ним компаній. Це ключовий крок, із запровадженням якого Вашингтон вже запізнився, акцентує Інститут.

Росія робить ставку на дрони, а не на ракети

У листопаді 2023 року військові експерти Defense Express зробили попередній висновок: тепер Росія робить ставку на виробництво дронів, а не на виробництво ракет. Щодо кількості останніх ворог вже досяг "стелі", тому тепер російський ВПК зосереджений на іншому.

Зазначалося, що Росія спрямувала великий обсяг ресурсів, щоб організувати відповідне виробництво як в державному, так і в приватному секторі.

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