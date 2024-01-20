Ігнат зазначив. що треба захищати не поле, а людей у містах-мільйонниках, де і зосереджені основні об’єкти, які ворог бажає знищити.

У Повітряних силах пояснили, як працює українська ППО і чому ворожі дрони проникають на територію України, а не знищуються відразу, як тільки перетнули кордон. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв’ю "Фокусу".

Він нагадав, що всі дрони летять за маршрутами, які підготували російські оператори, використовуючи ландшафт місцевості, і ці маршрути постійно змінюються. Кордони України мають протяжність 2500 кілометрів і "Шахеди" можуть залетіти з будь-якої точки, вибираючи маршрути, щоб їх якомога менше могли перехопити

"Мобільно-вогнева група має на озброєнні крупнокаліберні кулемети, зенітні гармати, ПЗРК. Так, цих груп багато — сотні і тисячі, але і Україна велика країна. Ворог знає приблизне розташування наших зенітно-ракетних систем. І ясно, що ми не будемо ставити у полі ту мінімальну кількість засобів, яка в нас є. Треба захистити не поле, а людей у містах мільйонниках, де і зосереджені основні об’єкти, які ворог бажає знищити", - розповів Ігнат.

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Він нагадав, що основною ціллю є Київ, тому у столиці багато ППО, але і "Кинджали" летять в столицю.

При цьому він зазеначив, що розосередити ППО і поставити його далі від міста — неможливо, адже тоді збільшиться кільце, яким треба охопити радіус ураження.

Він зазначив, що часто буває, що прилітають уламки ракет і дронів, є і наслідки, фіксацію яких потім росіяни "монтують для жахливої картинки "всі об’єкти знищені". Відповідно РФ намагається досягти цілей навіть таким чином — інформаційним.

"Звичайно будуть уламки, ви ж бачите, скільки всього летить", - зазначив речник ПС, додавши, що тому людей і попереджують пройти в укриття.

Атаки РФ по Україні

Сьогодні окупанти знову атакували Україну дронами "Shahed-136/131". Сили ППО збили чотири БПЛА з семи.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що російські окупанти після першого контракту на постачання БПЛА з Ірану змогли налагодити власне виробництво, яке вже працює в Єлабузі.

Аналітики ISW зазначали, що Росія запустила виробництво бюджетного аналога іранського БПЛА Shahed під назвою "Яструб". Він має дальність польоту 350 кілометрів і бойову частину 800 кілограмів.

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