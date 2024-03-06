Раніше Україні вже передавали малу партію цих ракет, але із удвічі меншою дальністю.

Група конгресменів від обох партій звернулася до міністра оборони США Остіна Ллойда із закликом передати Україні ракети ATACMS дальністю 300 км. Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у Facebook та опублікував відповідний лист-звернення.

"Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал - спробуємо його забезпечити. Минулого разу саме так спрацювала схема з "Леопардами" після анонсу передачі нам "Абрамсів", - заявив він.

За словами Чернєва, таким чином підтримка в Конгресі по цьому питанню у нас є, потрібно дочекатися, що відповість Білий дім та Пентагон.

Відео дня

"Маємо пробувати всі методи. Слова "неможливо" існувати не повинно", - додав він.

Чернєв також уточнив, що в листі вказані саме ті ракети, що летять на майже 300 км, тоді як раніше Україні давали старі моделі з дальністю 165 км.

Ракети ATACMS для України

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року Україна вперше отримала і одразу застосувала американські балістичні ракети малого радіусу дії ATACMS. В результаті ударів цими ракетами по аеродромах у Бердянську та Луганську росіяни втратили близько 10 гелікоптерів, щонайменше півтора десятки були пошкоджені.

За даними журналістів, загалом Україна отримала усього лише близько 20 ракет із кількох тисяч, які мають США. Причому передано було застарілі версії мінімального радіусу дії.

Вас також можуть зацікавити новини: