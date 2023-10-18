Відзначається, що кожен снаряд викидає 950 невеликих бомб.

США підтвердили, що передали Україні ракети ATACMS. Снаряди в обмеженій кількості - близько 20 штук.

Видання The New York Times пише, що одна з умов, поставлених українцям, полягає в тому, що ATACMS - Army Tactical missile System - не можуть бути використані для атак по території Росії.

Після численних повідомлень про те, що рішення про постачання цієї зброї прийнято, його поставка здійснювалася в обстановці секретності через побоювання, що Росія може зірвати доставку. Крім того, Україна хотіла застати росіян зненацька.

Відео дня

Два західних чиновника заявили, що США відправили на Україну близько 20 ракет. Відзначається, що ATACMS, відправлені українцям в невеликій кількості, є касетним боєприпасом, який викидає 950 невеликих бомб, здатних завдати шкоди на великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку США не підписали.

Ракети ATACMS - це другий тип касетної зброї, яку США поставили Україні. У липні адміністрація Байдена почала постачати Україні 155-міліметрові артилерійські снаряди, кожен з яких містить 72 невеликих суббоєприпасами, призначених для знищення бронетехніки і солдатів противника.

Ракети ATACMS в Україні - що відомо

Росіяни поскаржилися на потужну атаку ЗСУ в ніч на 17 жовтня. Під удар потрапили аеродроми в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Окупанти стверджували, що українська армія била ракетами ATACMS.

У свою чергу Сили спеціальних операції ЗСУ повідомили, що провели операцію DRAGONFLY, в рамках якої знищили дев'ять вертольотів, спецтехніку, пускову установку ППО і склад боєприпасів росіян.

При цьому резидент Володимир Зеленський заявив, що далекобійні ракети ATACMS показали себе.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що тепер окупантам доведеться адаптувати принципи використання авіації та складів з урахуванням нової зброї у ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: