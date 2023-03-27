Невдовзі ці навички можна буде застосувати на практиці.

Сьогодні стало відомо про те, що українські військові завершили освоєння танків Challenger 2 у Великій Британії. За підсумками навчання британське Міністерство оборони випустило міні-фільм про цей досвід.

"Ми зайшли за лаштунки, щоб показати вам, як британська армія провела кілька тижнів, навчаючи українські танкові екіпажі керувати та битися з могутніми Challenger 2", - йдеться у повідомленні.

Ролик був випущений на YouTube, його тривалість складає майже 27 хвилин. У ньому зображено, як танкісти навчаються пересуватися по різних типах покриття: асфальтованих дорогах, ґрунтах, ускладненому рельєфу тощо. Це вони робили у супроводі перекладачів.

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Окрім цього відбувалося ознайомлення зі снарядами та озброєнням до танку, а також їхньою роботою. У тому числі і відпрацьовувалися всі необхідні процеси на спеціальних симуляторах.

До міні-фільму Міноборони випустило тизер, у котрому у 15 секунд спробували вмістити найкращі кадри.

Допомога Великій Британії для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про передачу Києву 14 танків Challenger 2. Лондон став першою європейською столицею, котра заявила про офіційну допомогу Україні танками.

Також британці пообіцяли надати Києву боєприпаси для танків зі збідненим ураном. Вони мають високу ефективність для ураження техніки.

Окрім 14 британських танків Challenger, у Великій Британії пообіцяли надати Україні 20 бронетранспортерів Bulldog та 30 самохідних артилерійських установок AS-90.

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