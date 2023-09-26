За його словами, ATACMS будуть застосовуватися виключно для захисту території України.

Українські захисники не збираються використовувати далекобійні ракети ATACMS, які США скоро можуть передати Україні, для ударів по території Російської Федерації.

Відповідну заяву зробив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

"Ми не будемо використовувати їх (ракети ATACMS - УНІАН) на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами", - стверджує Данілов.

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За його словами, ATACMS будуть застосовуватися виключно для захисту території України.

ATACMS для України - подробиці

Останнім часом з'являлася неофіційна інформація, що США нададуть Україні ATACMS, але цього досі не підтвердила влада США. Вашингтон оприлюднив новий пакет військової допомоги, але не згадав в ньому про ATACMS.

За даними The Washington Post, адміністрація Байдена наближається до публічного оголошення про передачу ракет. Але передаватимуть модифікацію з касетною, а не унітарною фугасною боєголовкою.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, ймовірно, Білий дім прийняв рішення передати Україні "обмежену" модифікацію ракет ATACMS.

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