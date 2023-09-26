Україна не використовуватиме ракети ATACMS для ударів по території РФ / фото US Army

Українські захисники не збираються використовувати далекобійні ракети ATACMS, які США скоро можуть передати Україні, для ударів по території Російської Федерації.

Відповідну заяву зробив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

"Ми не будемо використовувати їх (ракети ATACMS - УНІАН) на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами", - стверджує Данілов.

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За його словами, ATACMS будуть застосовуватися виключно для захисту території України.

ATACMS для України - подробиці

Останнім часом з'являлася неофіційна інформація, що США нададуть Україні ATACMS, але цього досі не підтвердила влада США. Вашингтон оприлюднив новий пакет військової допомоги, але не згадав в ньому про ATACMS.

За даними The Washington Post, адміністрація Байдена наближається до публічного оголошення про передачу ракет. Але передаватимуть модифікацію з касетною, а не унітарною фугасною боєголовкою.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, ймовірно, Білий дім прийняв рішення передати Україні "обмежену" модифікацію ракет ATACMS.

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