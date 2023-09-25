Отримання цих снарядів "змінить правила гри", вважає Райс.

Сполучені Штати можуть оголосити про рішення передати Україні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною вже цього тижня. Таку заяву зробив колишній спецпомічник командувача ЗСУ Валерія Залужного, президент Американського університету в Києві Ден Райс.

"Цього тижня, ймовірно, буде схвалено рішення щодо касетних ракет HIMARS", – сказав він у коментарі Newsweek, посилаючись на "американських осіб, які приймають рішення", і тих, хто повинен здійснити поставку цих снарядів в Україну.

"Отримання згоди на передачу HIMARS DPICM цього тижня змінить правила гри. Вони, швидше за все, з'являться на полі бою наступного тижня без необхідності навчання та змін, що матиме величезне значення. Коли ці ракети запускаються, вони перетинають звуковий бар'єр. Для мене це звук свободи", – підкреслив Райс.

Відео дня

Зброя для України: важливі новини

Україна отримала танки Abrams американського виробництва. Цей факт підтвердив президент України Володимир Зеленський. Вони вже готуються посилити бригади українських військових.

Раніше США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 325 млн доларів. До нього увійдуть, зокрема, додаткові боєприпаси для протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: